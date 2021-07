La nieta de Lía Crucet disparó contra el marido de la cantante: “Nosotros no queremos que se lucre más con su nombre"

Malena Crucet es nieta de Lía Crucet y habló con Teleshow sobre el estado de salud de su abuela

Hace unas semanas, un video de Lía Crucet publicado en su cuenta de Twitter encendió las alarmas de preocupación entre sus fans. Allí se la veía con un notable y desmejorado cambio físico luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental de Mar del Plata. “Desde que Lía está con internación domiciliaria, su hija llamó una vez sola para ver cómo estaba la madre y me anda dando por todos lados por el video”, disparó Tony Salatino, marido y manager de Lía, exponiendo las largas diferencias que sostiene con Karina Crucet.

“ Obvio, siempre hablamos con mi abuela. Pero Tony niega todo no sé con qué fin ”, respondió ahora Malena Crucet, hija de Karina, en diálogo con Teleshow. “Hablamos ayer con ella. Como el marido estuvo diciendo que nosotras no la llamábamos, nosotros tenemos una aplicación que graba todas las conversaciones. Y ahí ella nos contó que está bien, que supuestamente está bien. Aunque no se la notó muy relajada hablando, pero está bien ”, agregó Malena sobre el estado actual de su abuela.

Una posteo en el Instagram de Lía Crucet que le abrió su nieta Malena Crucet (Foto: Instagram @liacrucetok)

También contó que Lía “está con una cuidadora que juegan al truco, hacen juegos para activar la mente” y que le prometieron una sorpresa para su cumpleaños número 69, que será el próximo 8 de agosto. “Le dijimos que le vamos a mandar una sorpresa: unas tortas, unas sanguchitos de miga. Ella es fanática de los sanguchitos, así que estaba muy contenta por eso”, adelantó su nieta.

Asimismo, reveló que Karina y Lía están recomponiendo su vínculo. “Mi abuela pudo hablar con mi mamá y se dijeron que se querían mucho, que se extrañaban. Lo cual fue muy emotivo y hermoso”, describió Malena.

Impactante reaparición de Lía Crucet

Para la recuperación de Lía es fundamental el cariño de sus fans y sus cercanos. Es por eso que a Malena se le ocurrió abrirle una cuenta de Instagram “con fotos lindas, de ella, recordando lindos momentos y ahí le cuento a la gente cómo está. Porque como no tiene ninguno oficial -solo una cuenta que le hizo Tony y no sabe manejarlo, la idea es tratar de conseguir algunos canjes y también ayudar a emprendedores y que ella pueda recibir obsequios, que la gente la mime. Está hecho nada más que para ella, para que reciba cariño. Es @LíaCrucetOK”, dijo.

A su vez, contó que se abrió otro foco de conflicto en torno a un grupo de WhatsApp en el que se congregan todos los fanáticos de Lía Crucet. “Esta semana estuvimos medio enojadas porque en el grupo estuvieron hablando y hay una chica que se llama Marcela que dice ser manager de ella y es mentira. Encima acusa contra nosotras, quizás es amiga de Tony Salatino. Y estuvo diciendo que el Instagram que yo le hice es falso”, contó Malena.

"Hay una chica que se llama Marcela que dice ser manager de Lía Crucet y es mentira", dijo Malena Crucet

En ese sentido, disparó contra Salatino: “Supuestamente el marido dijo que iba a sacar una marca de cosméticos con el nombre de ella, que mi abuela seguramente no está ni enterada. Es lo que nos llegó a nuestros oídos. Nosotros no queremos que se lucre más con su nombre. Que el marido se vaya a trabajar de Uber si quiere. Pero que con el nombre de ella que no haga más nada” , cerró Malena

