Noelia Pompa calificó las burlas de Hernán Piquín sobre su aspecto físico: “Muestra lo que es cada uno”

Noelia Pompa: "Hay cosas de Hernán Piquín que nunca conté" (Video: "La previa de la Academia", Magazine)

Noelia Pompa y Hernán Piquín fueron una de las duplas que lograron el título de bicampeones en Bailando por un Sueño: la exitosa pareja se alzó los títulos 2011 y 2012 al sorprender y brillar en cada uno de los ritmos del reality.

Sin embargo, en los últimos días las redes sociales se vieron agitadas con la circulación de unos videos del backstage del show de aquella época, en donde se reveló que Piquín hacía chistes sobre la altura de Noelia y se burlaba de ella en complicidad con Aníbal Pachano , uno de los jurados de aquellas ediciones.

Para Noelia, aquella exitosa experiencia le supuso, por ejemplo, protagonizar espectáculos producidos por Flavio Mendoza. Y en la actualidad, a radicarse en Madrid: Pompa está trabajando en España como actriz y dando sus primeros pasos e interpretaciones en el rubro. Desde allí recordó cómo fue haber conformado pareja de baile con Piquín.

“¿Vos llegaste a vivir alguna situación de angustia, de llanto, como de querer renunciar por algún trato de Hernán para con vos o alguien del equipo?”, le preguntó Lizardo Ponce, uno de los conductores de La previa de La Academia (Magazine). “ No, yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No voy a dejar el Bailando por él, ni en pedo ”, le devolvió Noelia, desde un móvil.

Noelia Pompa y su relación con Hernán Piquín cuando era su pareja en el Bailando (Video: "La previa de la Academia", Magazine)

“Pasó tanta agua bajo el puente. Sé que pasaron situaciones... ustedes estuvieron ahí participando y saben que es un stress el horario, que es un stress no llegar con la coreo, que estábamos de gira y no combinábamos. Y que le dolía el cuerpo también, porque ojo, yo también la pasé fatal con eso”, expresó Noelia.

“Hace poco recordábamos cómo Hernán se burlaba atrás tuyo, con Pachano, que la verdad que es horrible”, le comentó Lourdes Sánchez, la otra conductora del ciclo, como para punzarla y poner sobre la mesa las burlas de Piquín y de aquel jurado.

“De eso yo no puedo decir nada, chicos. Porque ya me dolió en el momento que me pasó, pero también me parece que es una pena, realmente, porque muestra lo que es cada uno”, expuso Noelia con cierto misterio.

Y agregó: “No me sorprendió... la verdad que te digo eso, que no me sorprendió, Me dolió más que nada la vergüenza pública, porque me daba vergüenza que me lo hicieran en la espalda . Y yo, con mi cara de pelotuda que tenía y cagándose de risa atrás mío, me dolió eso”, concluyó.

Noelia Pompa y Hernán Piquín salieron bicampeones del Bailando por un Sueño en las ediciones 2011 y 2012

Días atrás el actual jurado de La Academia se indignó al recordar el repudiable trato hacia a Noelia cuando eran pareja del Bailando..., tanto en el backstage del show como en las devoluciones que le hacían. Y mandó al frente a una de las juezas fuertes de aquella edición: “ No me gustó. A Noelia Pompa le decían la enana Noelia, la enana voladora, la enana mancuerna. Moria Casán le decía eso. Me parece muy dañino, discriminatorio ”, dijo Hernán Piquín.

A la hora de analizar la química que tenía con Pompa tanto en la pista como por fuera, Piquín dijo: “Ella sorprendió con su baile, y la gente ayudó. Nunca terminé con ella, porque no fuimos amigos. No teníamos conexión fuera de lo que hacíamos”, aseguró en una reciente entrevista en Hay que ver (El Nueve).

SEGUIR LEYENDO: