Vanesa Maradona apuntó contra su ex, el Chino Maradona: “Mi nena tiene autismo y se preocupa muy poco por ella”

Vanesa Maradona contó que su hija tiene autismo

La familia de Diego Maradona no tiene paz. Además de las confrontaciones entre los herederos del Diez, ahora también se sumó el conflicto que Vanesa Maradona tiene con su ex, el Chino Maradona, sobrino del astro del fútbol. En una entrevista este jueves con Intrusos, la mujer le reprochó no hacerse cargo de Uma, la hija de cuatro años que tienen en común.

“Con el chino tengo poco contacto, en lo poco que se preocupa por mi hija. Se ocupa lo que puede, el tiempo que puede… tenemos una cuota alimentaria de 9.000 pesos”, comenzó relatando. Y detalló: “La nena estuvo en contacto con sus hermanos para el Día del Padre. Las veces que está en su casa, tiene contacto. El Chino, después tuvo otro hijo más”.

En ese sentido, también apuntó contra Kity, una de las hermanas de Diego y abuela de su hija. “Me encantaría que sea una abuela presente. El apoyo que yo necesitaría tener, no hablo de lo económico sino de un día, por ejemplo, ayudarme a llevarla a terapia, no estaría pasando”. Y explicó: “Mi nena tiene autismo. Tengo tres veces por semana terapia, tengo que trabajar y estoy sola para un departamento que bancar y un montón de cosas. El Chino cuando puede, si puede, bien”.

En este contexto, comentó las dificultades económicas que atraviesa. “La remo, no tengo un trabajo fijo. De hecho, ahora me parece que me voy a Necochea porque yo había puesto una estética allá. Es más barato todo, acá es muy caro. Estoy viviendo en un departamento caro porque no tengo garantía. Yo me viene especialmente por las terapias de la nena y para que esté cerca del padre. Lo de las terapias está buenísimo. Lo del padre, la verdad es que es lamentable, porque no se esfuerza más que dos días a la semana, y listo”.

Por esta razón, mantuvo firme su postura de radicarse en esa ciudad de la Costa bonaerense, donde también tiene a su familia. “Creo que me voy a ir porque no se puede seguir mendigando cariño, tiempo, si no hay, no hay. De repente, yo no puedo poner una niñera, le digo al Chino que se ocupe un poquito mas pero… Ahora me estoy encargando de averiguar si las terapias que necesita Uma hay allá para irme”.

Vanesa Maradona también disparó contra Rocío Oliva, ex de Diego Maradona

Por otra parte, habló el conflicto judicial que mantiene con Rocío Oliva. En febrero, Vanesa había revelado que Oliva le había pegado al ídolo y que en medio de una discusión lo empujó por la escalera. “Tuve una mediación y le dije que no le voy a pedir disculpas por algo que me parece horrible que le hizo a una persona que yo apreciaba, que tuve trato y que conmigo siempre tuvo la mejor. Ella quiere que pida perdón por algo que yo dije, que es verdad”, subrayó.

El pasado 10 de junio, Alejandro Cipolla, abogado de la ex mujer de Chino Maradona, confirmó que denunciarán penalmente a la ex novia del Diez por amenazas a Vanesa. Esto fue porque en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito había dicho: “Rocío Oliva está mirando el programa y le escribió a una persona que conozco bien y no voy a nombrar. Le dijo que Vanesa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder que te va a cagar a trompadas”. Por esta razón, el letrado informó que en esa denuncia va a presentar al conductor de El Trece como testigo.

