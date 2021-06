Soledad Pastorutti se lució cantando y bailando una chacarera con un participante en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti se lució cantando con un participante (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

La gran virtud de La Voz Argentina, es que le da la oportunidad de mostrar su talento a personas provenientes de los lugares más recónditos del país. Tal es el caso de Pablo Araujo, un joven oriundo de La Providencia, Santiago del Estero, que trabaja en tareas rurales y canta para poder darle rienda suelta a su pasión. “Vivir acá es muy difícil. Aquí no hay electricidad, sólo contamos con paneles solares. Y en cuanto al agua potable, lamentablemente, no tenemos tampoco”, contó el participante de 30 años durante su presentación.

Después, el muchacho explicó que había comenzado con la música junto a sus hermanos y “con el cancionero de La Sole”, dejando en claro su preferencia por Soledad Pastorutti, una de las artistas que oficia como jurado del reality de Telefé junto con Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. Aunque aclaró que, con el tiempo, se dedicó a aprender a tocar la guitarra para poder cantar de una manera más profesional.

Lo cierto es que, con su novia y su hermano tras bambalinas junto Marley, el conductor del ciclo, Araujo se presentó en el escenario para cantar el tango Sin lágrimas, de José María Contursi y Charlo, que conmovió a la cantante de Arequito. Y, aunque lo hizo esperar hasta último momento, cuando Soledad se dio vuelta para trasmitirle que quería tenerlo en su equipo, la felicidad del joven fue inocultable.

Pablo Araujo cantando Sin Lágrimas (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

“Hay muchas circunstancias que han hecho de mi vida una gran experiencia. Y, realmente, es un honor estar aquí delante de todos ustedes. Es un sueño cumplido. Gracias”, dijo el participante al hablar del paraje de dónde venía. E hizo conmover a la Lali, que tiene a su familia en Santiago y, en ese momento, pareció haberse arrepentido de no darse vuelta a tiempo. En ese momento, Montaner lo comparó con Leo Dan y le dio la bienvenida al programa. ”Me encanta que La Sole se haya dado la vuelta”. le dijo.

Entonces llegó la hora de que la intérprete de A don Ata le explicara por qué lo había elegido. “Te voy a decir algo: desde las dos primeras frases dije ‘me gusta’. ¿Por qué la elección del repertorio?”, le consultó. Y Araujo le respondió: “Me encanta el folklore y me encanta el tango. Es la música que me identifica y la música que me encantaría que trascienda en los diferentes festivales del país a través de las nuevas generaciones”.

Así las cosas, Pastorutti se mostró feliz de darle la bienvenida a su equipo. “Me gusta mucho tu voz, me encanta haberte escuchado cantar no folklore, porque quizá no sé si hubiese conectado de la misma manera. Y porque, además, me gusta esta versatilidad”, dijo mientras se incorporaba y comenzaba a entonar las primeras estrofas de Entre a mi pago sin golpear, chacarera de Carlos Carabajal y Pablo Raúl Trullenque. E, inmediatamente, el participante le sumó su voz al tema.

Pero, como si el canto a dúo no fuera suficiente, en determinado momento Soledad se puso a bailar y le preguntó a Araujo si él sabía zapatear. Y el joven no dudó en demostrar su capacidad para mover los pies al ritmo de la música. “Me encantaría darte un abrazo, me hiciste muy feliz”, le dijo entonces la cantante. Y el participante le confesó: ”Soñaba con que te dieras vuelta vos”.

