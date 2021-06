Mercedes Ninci habló de los rumores de romance con Christophe Krywonis y contó que se enamoró “de un hombre mágico”

Mercedes Ninci contó que se enamoró "de un hombre mágico" (Video: Vino Para Vos, KZO)

Sea informando desde algún móvil en donde haya acción política o desde el piso de Lo de Mariana -programa que termina el próximo 9 de julio-, la periodista Mercedes Ninci suele dar que hablar por el foco y el tono que le imprime a las noticias que da a conocer. Y como figura pública, además, se caracteriza por casi nunca hablar de su vida privada. Mucho menos, de su situación sentimental.

“Pesa la profesión. Entre el trabajo -que nunca tiene fin- y los chicos, es muy difícil dedicarle tiempo a otra persona. Eso no quiere decir que no me haya enamorado después de haberme separado”, dijo en entrevista con Tomás Dente en la última emisión de Vino Para Vos (KZO).

“No me enamoro fácilmente”, dijo después. “Cuando era chica, era re enamoradiza, pero de grande es más complicado. Tampoco tengo tanto tiempo. Pero cuando me enamoré, no los conocía nadie. Nunca me enamoré de alguien famoso, entonces nunca nadie se enteró. Me gustan los hombres sencillos. El poder a mí no me gusta, no es que me voy a buscar un millonario, no me interesa, me aburro ”, agregó Ninci, pero se interrumpió. “Nunca hablo de mí”, dijo con una carcajada nerviosa.

Respecto a su reserva para hablar de sí misma, dice Mercedes que “al tener hijos, no me interesa que empiecen a hablar: ‘Sale con este, sale con el otro’. Además, no me gusta ser noticia por los romances. En todo caso, me gusta dar noticias”.

Pese a esto, confesó haberse enamorado recientemente. “El año pasado, un poco antes de la pandemia, me re enamore de un tipo del interior. No voy a decir de qué provincia, pero tenía tonada”, dijo Ninci sobre su amor, a quien definió como “mágico”. Sin embargo, dijo que eso “ya pasó, con la pandemia se complicó”. E insistió con su valoración y descripción misteriosa: “Es un hombre mágico, de los que hay pocos. Sencillo, de campo, nada que ver con el poder ni con todas esas cosas que deslumbran a muchas mujeres, pero a mí, realmente, no”.

Ninci también habló de los rumores de romance con Cristophe Krywonis, cocinero en Lo de Mariana y con quien tuvo buena química en lo que duró el programa. “Él es amoroso, divino, cocina bárbaro. Me divierte mucho su bloque. Yo nunca en mi vida vi un programa de cocina, jamás, porque no me gusta cocinar. Cocino a la noche porque no me queda otra. Y cociné mucho de chica, pero ya de grande estoy cansada”, empezó a decir.

“Pero no hay ningún romance, eso para nada”, descartó Mercedes. Sin embargo, fue elogiosa para con el francés: “Él es una persona muy inteligente, muy divertido. Hoy dijo algo que me llamó mucho la atención: ‘Yo soy un actor’. Efectivamente, es un actor, yo creo que sí. Pero no estoy enamorada de él ni él se enamoró de mi, para nada. Es un compañero de trabajo, nada más”, cerró.

“Una sola vez en mi vida mezclé trabajo con amor, que fue la persona con la que me casé y tuve a mis hijos”, describió Mercedes respecto a la posibilidad de enamorarse de un compañero de trabajo. “Ahora no estoy enamorada de nadie. Estoy disponible”, dijo riéndose. “Estoy libre”, insistió.

Aunque reconoce que por su trabajo se complica, Mercedes aseguró que “siempre estoy con ganas de que entre un hombre en mi vida. Lo que pasa es que tiene que respetar mi profesión”. Y ante la posibilidad de formar una pareja, dijo: “Tengo cosas para compartir: me gusta el campo, la montaña, el fogón, la guitarra. Me gustan las cosas simples. No es que quiero encontrar un hombre para ir a Miami o al Caribe a un hotel cinco estrellas. Alguna vez puede ser, pero no es el objetivo. Si le gusta andar a caballo por el monte, me encanta”, cerró.

