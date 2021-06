Francisco Benítez, el joven con tartamudez que hizo llorar al jurado de La Voz Argentina: “Lo que me salvó fue cantar”

Las conmovedoras palabras del jurado a Francisco Benítez (Video: "La Voz Argentina" - Telefe)

Este domingo se vivió una noche de mucha emoción en La Voz Argentina. Luego de un exitoso debut el jueves pasado, en esta segunda emisión el jurado se vio profundamente conmovido por todos los participantes que se presentaron, pero en especial por Francisco Benítez, un joven de 22 años oriundo de la provincia de Córdoba que tiene problemas de tartamudez y que llegó al punto de “no querer estar más en este mundo”. Sin embargo, pudo salir adelante gracias a su novia, Rocío, y a la música. Es por eso que decidió anotarse en el reality de Telefe, donde obtuvo su oportunidad y deslumbró a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner.

Luego de una increíble interpretación de “Cambia, todo cambia”, todos los músicos dieron vuelta su silla para tenerlo en su equipo y le expresaron profundas palabras, pero fue el intérprete de “Me va a extrañar” quien dio pie a que el joven contara su historia. “Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente”, dijo antes las lágrimas de Lali y La Sole.

La historia del chico con tartamudez que sorprendió en La Voz Argentina (Video: Telefe)

En ese momento, Mau señaló: “Hay mucha gente en el mundo que canta muy hermoso, mejor que todos los que estamos aquí, pero hay gente específica que Dios escoge para tocarle la vida a la gente. Y a ti se nota más de lo que puedes imaginar. Creo que tú ni te has enterado lo mucho que Dios te ha dado a ti. Este programa está hecho, específicamente, para brindarle la plataforma a gente como tú, para llevarle un mensaje de esperanza y amor a la gente que está viendo que lo necesita”. A continuación, su hermano agregó: “Y cuando alguien canta, de la manera que cantas tú, y comunica como tú cuando cantas, no hace falta que hables ni que digas más nada, cuando cantaste dijiste todo”.

La intérprete folklórica, por su parte, expresó: “Esto que estamos haciendo nosotros es tratar de convencerte para que vengas a nuestros respectivos equipos. Creo que nunca sentimos tanta necesidad de tener a alguien como vos en el equipo. Estoy con un nudo en la garganta (...) Lo que me emociona de vos es que te transformás”. Luego, el jurado le pidió que entone otra canción, a lo que él respondió con unas estrofas de “Bésame”, el popular tema de Montaner, quien no dudó en seguirlo y acompañarlo con su interpretación. Aún así, Ricardo no logró convencerlo, y el concursante optó por integrar el equipo de La Sole, por una cuestión de estilo musical.

“No puedo creer que no te pueda abrazar por esta maldita pandemia. Creo que todos nos quedamos sin palabras, Lali se quedó sin lágrimas también. Sos para mí un ejemplo, una señal, y nos viniste a cantar una canción que necesitamos mucho en este momento todos en el mundo (...) Bienvenido a mi equipo, la vamos a romper”, le dijo la cantante oriunda de Arequito, muy agradecida porque la haya elegido.

Después del emotivo momento, la intérprete de “Eclipse” quedó maravillada con lo que acababa de ver. “Es muy emocionante que cuando canta, nada. Es muy fuerte eso ¿Cuál es la explicación de eso?”. Y en el backstage cerró: “Voces así aparecen cada mucho tiempo”.

SEGUIR LEYENDO: