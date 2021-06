La preocupación de Denise Dumas luego del final de Hay que ver: “Me asusta no tener trabajo”

Denise Dumas terminó "Hay que ver" luego de cuatro temporadas

El viernes 18 de junio, tras cuatro temporadas al aire, se bajó el telón de Hay que ver, el magazine de espectáculos que se emitía por la pantalla de El Nueve. La conductora Denise Dumas le puso el cuerpo y las lágrimas al último envío y empezó la despedida remontándose a los inicios del ciclo: “Queremos despedir este programa con toda la alegría del mundo, porque es el programa que inauguró La Flia. No había ni oficina, nada. Íbamos a la casa de Marcelo (Tinelli) a ver cómo arrancaba esta nueva productora. Y pasamos tres años y pico, que hoy en día es una bendición enorme”, recordó Dumas con la emoción en cada una de sus palabras.

Así fue el comienzo, acompañada por el equipo que integran Gaby Fernández, Fernanda Iglesias, Paula Trapani, Carolina Molinari y Majo Martino, además de María Fernanda Callejón como invitada estelar. En el medio, todos se esforzaron por seguir la rutina, con profesionalismo. Y a medida que llegaba el final, la dominó la emoción. No pudo contener las lágrimas, y habló también en nombre de José María Listorti, su amigo e histórico coequiper en este y otros proyectos, que se había despedido del aire unos días atrás. “Lo único que lamento con el alma es que no esté Jose”, señaló la conductora.

El último programa de Hay que ver (El Nueve)

“Jose es como un hermano para mí y en estos momentos lo extraño un poquito. Lo único que me da alegría al pensar que termina esto, es que Jose sigue. Es lo único que me alegra”, dijo en referencia a Super super, el programa de entretenimientos que remplaza a Hay que ver en la grilla del canal de la avenida Dorrego con la conducción de José María.

Con un poco más de tiempo para procesar la situación y ya más alejada del impacto emocional, Denise se refirió al cierre del ciclo Hay que ver en diálogo con Pía Shaw para El espectador: “Para serte sincera, me asusta no tener trabajo”, le reconoció a su colega en el programa de CNN Radio. “En casa somos un familión con cuatro niños -algunos no tan niños- mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito”, agregó. Cabe recordar que la ex conductora de Este es el show es madre de Isabella y Santino, de su relación con Germán Barceló; y de Emma y Francesca, que tuvo con su actual pareja, el humorista Martín Campi Campilongo.

Denise y José María, amigos y compañeros de trabajo (Hay que ver - El Nueve)

Con la herida cada vez más cerca de sanar, la ex modelo diferenció este fin de ciclo con otros que le tocó vivir a lo largo de su carrera. “Con los años uno se va endureciendo un poco más. Me asusta un poquito más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada”, señaló Denise, que recordó con la periodista el final de Infama, el ciclo que conducían en América.

“Cuando terminamos Infama fue una patada. Con Este es el Show no me reponía porque había mucha ilusión atrás de todo eso. Ahora estoy más mecanizada, una se va curtiendo”, señaló Denise, y agregó que también fue aprendiendo que las relaciones humanas no se terminan con el programa. “La gente que hice sigue me queda igual, antes lo vivía como que dejaba de compartir y no es que te perdés con las personas, te ves en otros ámbitos”, afirmó. Para finalizar, se mostró esperanzada, y algo misteriosa, de cara a su futuro laboral. “Hay un par de opciones pero faltan un montón de reuniones”

