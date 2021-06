La milagrosa recuperación de salud de Camila Perissé: “Está totalmente consciente y recuperó tres kilos”

Este viernes, Camila Perissé sería trasladada desde el hospital en el que está internada hacia un hogar, para continuar su recuperación

Después de casi dos años de internaciones y tratamientos médicos, la recuperación de la salud de Camila Perissé comienza a tomar forma. “La pude ver hace dos semanas, después de casi tres meses. Este viernes la saco del hospital, en una ambulancia, y la llevamos a un hogar que está en el centro de Mar del Plata”, le contó Julio Chino Fernández, marido de la actriz, a Teleshow.

Después de que la medicina tradicional bajara los brazos con este caso (”Los médicos me dijeron: ‘Hicimos todo lo posible que nuestra medicina puede hacer’”, contó Fernández en un contacto anterior con este medio), se encendió una luz de esperanza para Camila, pese a una complicación clave: “El problema es que ella tiene una escara en la espalda, que estuvo infectada. Esto es producto de la mala atención que recibió. No es por la pandemia, no hay excusas para esto. Esto no tendría que haber ocurrido si las cosas se hacían bien”, dijo su marido haciendo referencia a una internación previa en la ciudad de Pergamino.

“A Camila la tendrían que haber rotado cada una hora y media, al estar tanto tiempo en la cama. Así aparecieron las escaras. Y la de ella es una escara muy complicada, de grado 4, totalmente peligrosa. Estuvo infectada, casi se muere, le han sacado la carne hasta el hueso. La infección se le fue, pero está complicado, porque no podría sufrir ninguna otra infección más. No soportaría ninguna otra infección”, remarcó acerca del peligro que supuso esta mala praxis.

"No soportaría ninguna otra infección”, describió Julio Chino Fernández sobre el estado de salud de su mujer, Camila Perissé

Pese a esto, Fernández describió un panorama mucho más alentador en comparación al que Camila venía transitando en los últimos meses: “Del problema cognitivo-cerebral, está mejor. Se ha detenido, pero ella está más lúcida: tuvimos una charla de veinte minutos y está totalmente consciente . Está pesando 50 kilos, engordó 3, porque está alimentada nasogástricamente”, dijo.

Respecto a cómo será tratada en el hogar, contó: “El hecho de pasarla a este lugar es importante porque a partir de este viernes, se va a ocupar de ella una nutricionista. También va a tener fisioterapia. Después, la voy a poder ver dos veces por semana. Y todo esto, yo creo que la va a ayudar muchísimo. Por suerte, también me permitieron llevar a un médico homeópata, que junto con los médicos del hogar va a llevar adelante su recuperación. Eso es muy bueno porque Camila fue muy invadida durante un año y 8 meses con muchos antibióticos y anestesia”, aseguró Fernández.

Julio contó que los planes para con Camila se iniciarán en “empezar la alimentación por boca, despacito, hasta que le podamos sacar la sonda. Ella necesita recuperar peso. Y además, la calidad de vida. Estoy muy contento del lugar al que va a ir. Era imposible llevarla a la casa nueva que alquilamos porque hace mucho frío y porque se requiere controlar esa escara”.

Julio "Chino" Fernández, marido de Camila Perissé

Y remarcó: “El único peligro es la escara, que hay que tener cuidado de que no se infecte de vuelta”. A su vez, y con un dejo de esperanza, cerró: “Es un tratamiento largo, de tres o cuatro meses”.

A finales de marzo, Camila Perissé se encontraba internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata, donde había llegado desde la Clínica Pergamino para tratar un deterioro cognitivo, pero a mediados de mayo y tras el agravamiento de su estado general de salud tuvo que ser trasladada al hospital Bernardo Houssay de esa misma ciudad.

A finales de diciembre, Perissé se enfrentó a una neumonía que se agravó tras contagiarse coronavirus, y a pesar de que se recuperó de esa patología, luego sufrió una recaída y la situación de la actriz empeoró por una gastritis. En esa oportunidad, Fernández recurrió a los medios y redes sociales para solicitar ayuda económica ya que ambos se encuentran desempleados por ser personas de riesgo. “Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas”, manifestó.

