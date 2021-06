Pablo Duggan fue papá: el particular nombre de origen japonés que eligió para su beba

Pablo Duggan anunció el nacimiento de su hija Ohara (Crédito: Santiago Saferstein)

Este miércoles 30 nació la hija de Pablo Duggan y Karen Martínez. “Soy un padre feliz. Gracias a todos. Salió todo muy bien. Mi hija y su madre están muy bien. Gracias a todos por los buenos deseos”, anunció el periodista en su cuenta de Twitter. Luego, y ante la pregunta de una seguidora, reveló cómo se llama la niña: Ohara, un nombre de origen japonés.

“Nació a las 10 de la mañana en el Sanatorio de La Trinidad, de Palermo. Pesó 3,100 gramos y nació muy bien. ¡Estamos felices!”, le dijo el periodista a Teleshow.

“Gracias, gracias, gracias. A todos por los mensajes, al universo por esta beba preciosa y a mi mujer, Karen”, agregó un rato más tarde Duggan, de 48 años, debido a la gran cantidad de mensajes que recibió por todas las vías. Incluso, el hashtag #FelicitacionesPablo se volvió tendencia en Twitter en Argentina.

El tweet con el que Pablo Duggan anunció el nacimiento de su hija Ohara (Foto: Twitter @pabloduggan)

En la noche del martes Duggan había anticipado la posibilidad de que naciera Ohara: “Creo que mañana va a ser el mejor día de mi vida. Felicidad para todos a pesar de los momentos duros que se viven”, escribió en las redes sociales.

Como una señal del destino, la historia de amor entre Pablo y Karen, una venezolana de 29 años, comenzó exactamente un día como hoy, pero hace tres años . “La primera vez que salimos fue en el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana, y después nos fuimos a almorzar. Ella no estaba muy convencida de salir conmigo, pero la convencí”, recordó Duggan en diálogo con Teleshow. El partido de fútbol al que hace referencia fue el sábado 30 de junio de 2018, día en que Argentina quedó eliminada del mundial de Rusia a manos de la selección que luego se coronaría campeona.

"La primera vez que salimos fue en el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana, y después nos fuimos a almorzar", contó Pablo Duggan sobre el inicio de la relación con Karen Martínez (Foto: Franco Fafasuli)

La relación se afianzó a pasos agigantados, tanto que al poco tiempo decidieron irse a vivir juntos y la convivencia funcionó a la perfección desde el minuto uno. “Nos fuimos a vivir juntos hace 2 años, por ahí un poco menos; vivimos en Tigre, tenemos 3 gatos, 2 perros”, aseguró el periodista. Y poco tiempo después, dieron el sí ante el registro civil y la iglesia, casándose el 14 de diciembre de 2020.

“Somos muy felices. Yo estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida. Tal vez hace unos años no tenía claro que me iba a casar ni que tampoco iba a vivir en pareja. La verdad es que la conocí a ella y descubrí un mundo que no conocía, maravilloso... Estamos con muchas ganas de armar una familia grande, vamos a ver”, dijo el conductor después de casarse.

Pablo Duggan y Karen Martínez se conocieron en junio de 2018 y se casaron en diciembre del 2020 (Foto: Franco Fafasuli)

Luego de realizar la ceremonia, la pareja dio una entrevista con el programa Los Ángeles de la mañana que se emite por El Trece. “Es un gordito complicado”, dijo Karen, entre risas, cuando le pidieron que describiera a su pareja. “Ella es maravillosa”, respondió Pablo.

Fiel a su estilo, el conductor Ángel de Brito le preguntó: “¿Cómo te aguanta?”. Duggan le respondió con total sinceridad: “No sé cómo hace para aguantarme, yo soy insoportable...”. Más allá de reconocer su personalidad complicada, aseguró que durante la cuarentena por el coronavirus la convivencia fue perfecta.

Ellos tenían previsto casarse en abril pasado, pero lo pospusieron por el coronavirus. “Estaba planeado desde hace tiempo, yo trato de resguardar la vida privada, pero no me salió muy bien”, afirmó el abogado, ya que varios medios fueron a cubrir su boda con Karen.

