La respuesta de Cinthia Fernández al enterarse de que Luciana Salazar le iniciará una querella: “Que vaya a trabajar para pagar los 9 mil dólares de expensas”

Cinthia Fernández y Luciana Salazar se enfrentarán en la Justicia

Un nuevo capítulo en la guerra entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar. Luego de haber tenido varios enfrentamientos mediáticos, llevarán sus conflictos a la Justicia. La periodista Pía Shaw anunció la noticia en Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

“¿Puedo decirle una cosa a Cinthia? Me comuniqué con el doctor Vera porque Luli Salazar lo contrató para ir contra vos y contra Yanina Latorre. Va a hacerles una querella”, anunció la panelista a su compañera. La bailarina le respondió: “¡Qué tiempo al pedo que tiene! Hay algo que se llama tra-ba-jar y encima cuando trabaja, se queja. ¡Por favor, señora! A trabajar que hay que pagar 9 mil dólares de expensas, querida. O al menos eso dicen”.

Cinthia Fernández le respondió a Luciana Salazar (Video: LAM, El Trece)

De esta manera, Fernández hizo referencia al nuevo departamento que la participante de La Academia-ShowMatch alquiló en el exclusivo edificio Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez. Según la revista Gente, la modelo pagaría 9 mil dólares de alquiler mensual y abonaría 180 mil pesos de expensas por el tamaño del piso y las amenities del lujoso complejo.

Una vez que trascendió la suma de dinero que abonaría todos los meses, y algunas fotos del supuesto hogar, Salazar desmintió que aquellas imágenes correspondieran a su actual vivienda. “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos. Y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, había asegurado en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana.

“Sí, es ese el edificio -remarcó-. Yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento”, enfatizó la modelo, y contó que aún no logró acomodarlo y ordenarlo. “No me recupero todavía. No terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, dijo la participante de La Academia, y agregó que sigue teniendo su casa de Nordelta en la que se instala los fines de semana junto a su hija Matilda.

Cabe recordar que Salazar y Fernández nunca tuvieron una buena relación, pero todo empeoró por Martín Baclini, el empresario que desde hace años tiene una relación de amistad con Luciana y estuvo un tiempo en pareja con Cinthia hasta que se distanciaron. El fin de semana pasado, Martín y Luli compartieron una cena en un restaurante de la Costanera Norte y fueron captados por la prensa durante la velada.

“Hacía mucho que no nos veíamos personalmente, desde marzo, y el señor fue como un mes y medio a Miami. Quedamos en comer pero hacía tiempo con las restricciones y los ensayos míos era imposible”, le contó la participante de La Academia a Rodrigo Lussich a través de un mensaje de WhatsApp que él leyó en El Show de los Escandalones.

Salazar y Baclini compartieron una cena este fin de semana

“Hablamos un montón”, dijo Salazar, y brindó detalles de los temas que tocaron: “Después de lo que me había pasado con Martín (Redrado) y mi mudanza, solo nos pudimos hablar por teléfono. No pudimos en su momento y ahora nos pusimos al día con todo. Recordamos muchas cosas que vivimos juntos con el tema de Martín y me refrescó situaciones que él vivió conmigo cuando salía con él”.

