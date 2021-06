Mariana Fabbiani anunció el final de su programa: “Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan”

Mariana Fabbiani dijo que su magazine de los mediodías de El Trece llegó a su fin: Lo de Mariana termina el próximo viernes 9 de julio

De lunes a viernes desde las 11.30 de la mañana, Mariana Fabbiani se ponía al frente de Lo de Mariana, en la pantalla de El Trece. Pero, según lo anunciado por la conductora este viernes, el ciclo finalizará el próximo viernes 9 de julio.

“¡Hooooola!️ Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes: Lo de Mariana termina el 9 de julio”, dijo Fabbiani en un texto que compartió en su Instagram junto a un álbum de fotos en el que se ve al equipo que la acompañó en el ciclo que había debutado el pasado 12 de abril: el cocinero Christophe Krywonis, Federico Seeber, Martina Soto Pose, Mercedes Ninci, Florencia Arietto y Guillermo Capuya.

“Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan . Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, dijo Mariana en el texto, tratando de encontrar alguna explicación para este precipitado final.

El posteo con el que Mariana Fabbiani anunció el final de "Lo de Mariana" (Foto: Instagram @marianafabbiani)

Pese a la tristeza de la noticia, la conductora apostó por destacar lo bueno que dejó la existencia de Lo de Mariana: “Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos”, dijo. Por último, le abrió la puerta a la esperanza: “Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que GRACIAS!!! Se los quiere”, cerró con gratitud y con un emoji sonriente.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de seguidores del programa, que lamentaron su final. Pero también hubo mensajes de cariño de parte de algunas celebridades para con Mariana, como Carla Peterson y Nazarena Vélez

“Es una propuesta que reúne muchas de las cosas que fui haciendo en otros momentos de mi vida. Va a tener mucha diversión, porque quiero pasarla bien y llevarle un poco de aire fresco a la gente. También vamos a cocinar y a jugar con el público. Y no van a faltar la actualidad y las entrevistas con los invitados. O sea que va a ser un magazine de verdad”, le había contado Mariana a Teleshow, en la previa al estreno de Lo de Mariana, a la hora de definir el perfil del programa.

(Instagram)

En cuanto a su estilo para conducir un programa, en esa charla Mariana había dicho sentir “la necesidad, desde lo personal, de hacer algo real y no impostado. A mí, lo auténtico es lo que más me funciona y es lo que me resulta más liviano de sobrellevar en un programa diario. Estuve haciendo un raconto de todo lo que hice y, en el 2021, se cumplen 25 años desde que empecé con la conducción. Y, realmente, siento que es un momento importante de mi carrera, en el sentido de que yo ya sé lo que puedo dar y el público me conoce también”, dijo, a modo de balance.

SEGUIR LEYENDO: