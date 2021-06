Dani la Chepi mostró las heridas que le dejó su gato: “Yo estaba durmiendo y me atacó tipo Tarzán”

Dani la Chepi, atacada por su gato (Video: Instagram @danilachepi)

Daniela Viaggiamari, más conocida como la Chepi, quien suele usar a diario las redes sociales para mostrar su vida, realizó un video en el que dio cuenta de las heridas que le dejó su gato, Toyo de cinco años, que la atacó mientras dormía.

En la historia que subió se pueden observar los rasguños en el contorno de su ojo y al costado de la nariz. “Miren esto, las uñas clavadas, estaba durmiendo. Hablé con mi dermatólogo y me dijo que compre agua oxigenada y crema con antibiótico porque me dijo que las uñas del gato y las bacterias, bla bla bla, y esto está muy cerca del ojo, están las venitas”, contó.

Luego confesó: “¡Lo que me duele, lo que me arde! Nunca pasó, es re tranquilo Toyo. Yo estaba durmiendo y de golpe viene a las ocho de la mañana a hacerme ‘miau miau’ y no estaba Isa así que le dije ‘la p... madre salí Toyo’ y me atacó tipo Tarzán de la selva”.

Fiel a su estilo, contó con humor la charla que tuvo con su amiga: “Ella sabe de todo, es astróloga, gastroenteróloga, todo y me dijo que los gatos absorben tu estado de ánimo y le dije, claro Toyo tiene cinco años y yo estoy nerviosa como hace cinco años, ¿por qué ahora?”.

Este jueves, Dani La Chepi estuvo presente en la final de Masterchef Celebrity alentando por Georgina Barbarossa

Aún con la cara lastimada, la actriz y ex participante de la segunda edición de Masterchef Celebrity, continuó subiendo contenido a sus redes sociales y haciendo videos, y ya no volvió a mencionar a Toyo.

Actriz desde hace años, aunque ganó gran popularidad en los últimos meses gracias al ciclo conducido por Santiago del Moro, Daniela dio sus primeros pasos en los medios como bailarina de Sábado Bus, el programa conducido por Nicolás Repetto. Incluso alguna vez al dirigirse al jurado para entregar su plato lo hizo cantando “saracatunga, catunga, catunga, todos queremos saracatunga”.

Después de tres años, un problema de salud la alejó del colectivo más famoso del país: “Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí. En eso, Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando. Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda”.

“Me llevaron al Sanatorio Mitre y me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo. Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”, había contado a Pronto.

El pasado de Dani la Chepi como bailarina de Sábado Bus

Sobre si Nico realmente se había enojado, respondió: “Es explosivo y súper profesional. Ni pensó lo que podía ser en ese momento y cuando se enteró, se quería matar como también yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido. Me siguieron pagando como corresponde y Pablo Codevilla me cuidó mucho; es el ser más precioso del ambiente, ¡es un amor! Arranqué con él a los 16 años en Canal 9, me aconsejaba bien, un tipo intachable y hasta paternal te diría”.

Luego de estar un tiempo en silla de ruedas hasta que se pudo recuperar, fue a un casting e interpretó a una novia de Emanuel Ortega en la novela Enamorarte, con Celeste Cid y recordó a dicho personaje como “el primero fuerte”. Aquel papel le abrió las puertas al mundo Cris Morena e hizo participaciones en Chiquititas, Rincón de Luz, Casi ángeles, Amor mío, Bella & Bestia hasta que en Alma Pirata se puso en la piel de la madre de Luisana Lopilato.

SEGUIR LEYENDO: