Famosos, ex futbolistas y periodistas hicieron una polémica versión del relato de Víctor Hugo Maradona del gol de Maradona a los ingleses

Figuras del espectáculo, el fútbol y los medios recrearon el gol de Maradona contra los ingleses en el 86

El 22 de junio de 1986 Diego Armando Maradona protagonizaba uno de los momentos más inolvidables de su carrera futbolística. En el Estadio Azteca de México, la selección nacional jugaba contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. El Diez metió un golazo inolvidable que fue relatado por Víctor Hugo Morales.

Hoy se cumplen 35 años del aniversario de esa actuación histórica y es un día especial para los argentinos y fanáticos del fútbol porque Maradona ya no está. Su muerte lo ha convertido en una leyenda. Más allá de que su ausencia duele, una buena manera de recordarlo es a través de los homenajes. En esta oportunidad, un grupo de famosos, ex futbolistas y periodistas grabaron una versión del relato de Morales.

Pablo Echarri, Tití Fernández, Florencia Peña, Jorge Valdano, Héctor Enrique, Sergio Goycochea, Elizabeth Vernaci, Coco Sily y Darío Grandinetti participaron en este polémico video que tuvo mucha repercusión en las redes sociales. No lograron transmitir la emoción que Víctor Hugo tenía en ese momento, pero lo que vale fue la intención de recordar aquel momento inolvidable en la carrera de Diego.

Diego Maradona en el partido contra Inglaterra en el Mundial de México 86 (Foto de Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG via Getty Images)

Este martes, el conductor habló en la apertura de su programa en AM 750 sobre lo sucedido ese día en el Azteca en un encuentro que se desarrolló cuatro años después de la Guerra de Malvinas: “Cómo nos mentíamos. La guerra no tiene nada que ver con el fútbol. No mezclemos las cosas, decíamos, pontificábamos. Pero la realidad es que teníamos la guerra clavada como una enorme espina y que el partido también tenía que ver en algún lugar impreciso, metafórico, tenía que ver con la guerra, tenía que ver con aquel dolor. Y era Maradona el que se iba a hacer cargo junto con sus compañeros. Es Maradona el que entrando a la cancha les va hablando: “Estos nos mataron a nuestros pibes”. No era así, era injusto, los jugadores no tenían nada que ver, pero Diego trataba de hacer entender quiénes eran aquellos a los que necesariamente tenían que vencer”.

“Para Inglaterra quizás hubiera sido un triunfo especial, pero uno más. Para Inglaterra no era lo que para la Argentina. Para la albiceleste, para Maradona y su muchachos, era algo muy grande lo que salían a buscar. Todos éramos conscientes de lo que pasaba el día previo, la noche, todo el transcurso de la jornada fue tremendo. Esperando el partido, esperando el arranque de la tarde para que el partido le diese a la Argentina lo que es la mayor satisfacción del deporte y una de las más grandes de toda la vida”, reflexionó el periodista en el ciclo La Mañana.

Con respecto a aquel 2-1 por los cuartos de final del Mundial de 1986, Morales recordó: “Nunca todos gritaron tanto al mismo tiempo. Los goles también tienen sus divisiones, también tienen gente que puede celebrarlo o no. En aquella ocasión, prácticamente dejando fuera algún sector periodístico que estaba mortificado porque la Argentina podía ganar el campeonato del mundo, hay que decir que todo el pueblo lo festejó”.

