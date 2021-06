Angie Balbiani reveló su “grieta” con la China Suárez e Isabel Macedo por Pampita, y dejó entrever otra infidelidad de Benjamín Vicuña

Carolina Pampita Ardohain, Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña

Invitada a Los ángeles de la mañana, Angie Balbiani recordó la pelea que Carolina Pampita Ardohain -una de sus mejores amigas- tuvo con Eugenia La China Suárez y también con Isabel Macedo. La actriz se refirió a una “grieta” a la hora de hablar de las mujeres señaladas como terceras en discordia en la relación de la modelo con Benjamín Vicuña. Y también dejó entrever que el actor chileno habría engañado a su entonces pareja con una “actriz”.

Todo comenzó cuando Mariana Brey dio una información sobre la China, que por estos días se encuentra de vacaciones en Miami con sus hijos, y de inmediato Ángel de Brito aprovechó la oportunidad para consultarle a Balbiani “cómo le cae” la actriz, a quien conoció cuando coincidían en la misma productora. “Ella hacía Rincón de Luz, tenía seis años. Y yo, Rebelde Way”, recordó Angie y remarcó: “Después no la vi nunca más y pasó del otro lado de la grieta en el momento de conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que pasó del otro lado de la grieta y con ella también trabajé”.

Tratando de responderle la pregunta al conductor, agregó: “Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina y sé que conviven con ella (por la China). Si fuera otra la situación y no hubiera hijos, te daría mi opinión, pero prefiero guardármela”. Balbiani hace referencia a la relación actual de Suárez con Benjamín Vicuña, con quien son padres de Magnolia y Amancio, hermanos de Bautista, Benicio y Beltrán, hijos del actor con Pampita.

Desde Miami, en donde también esta de vacaciones con su familia, Yanina Latorre indagó sobre la “grieta” a la que había hecho referencia Balbiani. “¿Para ser amiga de Pampita tenés que estar de su lado y odiar a sus enemigas?”, preguntó la panelista. “No. En realidad tiene que ver con mi espíritu leonino -respondió la actriz-. Si yo soy tu amiga y alguien se mete con vos, por más que hayas matado a alguien, para mi vos tenés razón. Es así”.

Por su parte, destacó que no “odia” a nadie. “La grieta tiene que ver con si soy amiga de Carolina, voy a estar siempre del lado de Carolina”, enfatizó.

Angie Balbiani habló de "la grieta" entre la China Suárez y Pampita (Video: "Los ángeles de la mañana")

“¿Y con Macedo?”, preguntó De Brito sobre la actriz que protagonizó un escándalo con la modelo la madrugada del 1 de enero del 2010 en un reconocido boliche de Punta del Este. “Con Isabel tenía la mejor. Compartía Floricienta”, recordó Angie, que fue compañera de elenco con su colega en la tira de Cris Morena.

Sin querer ahondar en detalles sobre lo que sucedió aquella noche -en la que, dicen, Pamita habría agarrado de los pelos a Macedo, en su momento señalada por haber tenido un affaire con Vicuña- Balbiani sostuvo que es vox populi. “¿Había pasado algo o eran fantasmas?”, quiso saber De Brito sobre las versiones de infidelidad que le habían llegado a la modelo. “No, fantasmas no había”, destacó la amiga de Pampita.

Angie Balbiani habló de Isabel Macedo y dejó entrever que Benjamín Vicuña engañó a Pampita con otra actriz (Video: "Los ángeles de la mañana")

Por otro lado, Ángel de Brito aseguró que “Pampita tiene una lista negra muy conocida” y sin emitir sonido y tapándose su boca, le mencionó una mujer a Balbiani. “¿Esta también pasó por Benjamín”, preguntó al aire. Su invitada prefirió no confirmar ni negar la versión, sino que invitó al conductor a ir a la fuente. “Preguntale” (a Pampita). “¿Ella lo tiene confirmado?”, siguió el periodista. “Preguntale en privado”, siguió la actriz. “¿Dio señales de eso?”, quiso saber más Ángel. “Podés preguntar tranquilo”, continuó la invitada dejando entrever que Pampita no tendría problema en hablar de aquella versión.

En medio del ida y vuelta, las panelistas del ciclo quisieron saber de qué mujer hablaban, pero el jurado de La Academia se limitó a responder que “es actriz”.

“Igual, yo creo que Carolina está dispuesta a hablar, pasa que hay preguntas que no se le hacen”, consideró Angie Balbiani y agregó: “Ahí entran otros intereses. Como mina, te contestaría. Como madre, no sé si no se come un quilombo por hablar del pasado”.

Pampita está embarazada de ocho meses, esperando una hija con Roberto García Moritán (Instagram)

Por último, Ángel de Brito le preguntó a Angie Balbiani si Vicuña había sido el amor de la vida de Pampita, y el que más la había hecho sufrir. “Yo creo que el amor de su vida es el actual”, dijo sobre Roberto García Moritán, con quien espera su próxima hija.

“Fueron 10 años de relación, cuatro hijos. Es un montón”, remarcó sobre la relación de su amiga y el actor chileno. “¿Es el que más la hizo sufrir o Barrantes?”, continuó el conductor sobre el matrimonio de la modelo con el polista Martín Barrantes que terminó en medio de un escándalo. “Estuvo más con Benjamín que con Barrantes”, aseguró Angie Balbiani y concluyó: “Te contesté con sutileza, ¿viste?”.

El día que Pampita y Martín Barrantes dieron el "Si"

SEGUIR LEYENDO: