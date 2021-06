Marta Fort recordó a su papá con una emotiva foto: “Cada día más orgullo me da ser la hija del comandante”

Marta Fort recordó a su papá

Este domingo se celebró el Día del Padre en Argentina y son muchos los famosos que eligieron las redes sociales para compartir con sus seguidores recuerdos emotivos de sus infancias. En este sentido, uno de los posteos que más conmovió fue el de Marta Fort, la hija del recordado empresario Ricardo Fort, que falleció el 25 de noviembre de 2013.

“Hoy es el día del padre y para el mío creo que el mejor regalo es verme haciendo lo que él hubiese querido, él estaría muy contento de verme tomar clases de baile y canto”, comenzó escribiendo junto a una foto en la que se lo ve al mediático junto a ella y a su mellizo Felipe, cuando eran dos bebés. Y agregó: “Estoy muy feliz de poder ser parte de su sueño. Cada día lo conozco más por historias ajenas y cada día más orgullo me da ser la hija del comandante”.

El emotivo posteo de Marta Fort por el Día del Padre

En esa línea, también compartió otra foto en sus stories, en la que se ve a Ricardo junto a ellos dos, al pie de un árbol de Navidad. “¡Feliz día, pa!”, comentó.

La foto que publicó Marta en sus stories

A fines de diciembre, se supo que tanto Marta como su hermano mellizo habían aceptado ceder los derechos al periodista Eddie Fitte para realizar la serie documental que mostrará la excéntrica vida de su padre. Por este motivo, los productores están realizando un trabajo de investigación exhaustivo sobre la vida y obra del recordado artista. Este estudio abarca tanto su vida en Argentina como en el exterior, su niñez, su juventud, los sueños de fama, su persecución incansable de la felicidad, su llegada a los medios, su salud, sus amores, su muerte y el ícono en el que se convirtió tras la misma. Para todo esto se contará con los archivos personales de Ricardo: miles de horas de grabación inédita de sus viajes, sus realities, su vida cotidiana, sus excentricidades y documentos personales. Esto se completará con los testimonios de las personas mas importantes de su vida priorizando a quienes nunca hablaron.

A principios de marzo, los adolescentes reaparecieron en la televisión argentina en el programa de Jey Mammón, por América. Allí, comentaron que hasta el momento, debido a que son menores de edad, se habían mantenido al margen de las cámaras. “No nos dejaban, pero ya nos empiezan a lanzar un poco”, acotó Marta. En esa entrevista, también recordaron sus últimas vacaciones en Miami, adonde viajaron para recibir el 2021 acompañados por Marisa, la niñera y ex integrante de Las Leonas que los cuida desde bebés, su tío, sus primos Macarena (20) y los también mellizos Prieto y Angelina (13). También viajó Rocío Marengo, quien tuvo una relación de amistad con Ricardo y ahora está en pareja con Eduardo.

Sobre la actual participante de La Academia, durante el típico ping pong del programa, el conductor lanzó una pregunta picante: “¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo?” Los herederos de Fort tuvieron que elegir entre la ex pareja de su papá y la actual de su tío Eduardo. “Rocío”, respondió sin dudarlo Felipe. Mientras que al unísono, Martita dijo “no puedo elegir”. “Yo las quiero a las dos”, se rectificó él y explicó que, últimamente, está “pasando más tiempo con Marengo pero eso no significa que a Virginia no la quiero”. En otro tramo del programa, la hija de Ricardo reveló cómo es el trato con la creadora del Koala: “No la tratamos como tía, pero sí, nos llevamos bien. No me acostumbro a decirle tía, pero no tengo ningún problema”.

