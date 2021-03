Marta y Felipe Fort revelaron qué es lo que más les gusta de Miami y hablaron de una ex pareja de su papá

Marta y Felipe, los hijos mellizos de Ricardo Fort, cumplieron 17 años la semana pasada. Viven juntos en la casa del barrio de Belgrano, donde vivió su papá, y de a poco comienzan a seguir sus pasos en la televisión. Invitados en Los Mammones, el programa que Jey Mammon conduce en el canal América, tuvieron una divertida participación en la que, entre otras cosas, revelaron su opinión sobre una de las ex parejas de su padre.

Al igual que a Ricardo, los adolescentes comentaron que les fascina vacacionar en Miami. “La playa y la pileta” , es lo que más le gusta a Felipe. El pasado mes de enero los mellizos estuvieron de viaje en Estados Unidos, sin embargo el joven Fort aclaró que en sus últimas vacaciones no fue ni a la playa ni a la pileta, se la pasó “jugando a la Play”. “Me arrepiento”, aclaró entre risas.

“Bella” y “Fachero” como alguna vez los llamó cariñosamente el chocolatero, están en los últimos días de sus vacaciones antes de comenzar quinto año. Él está terminando de rendir las últimas materias que le quedaban del año pasado y ella aprovecha que todavía está libre para juntarse con sus amigas y hacer vida social. Ambos admitieron que hay días que se despiertan a las 8 de la mañana, mientras que en otras oportunidades transitan la madrugada desvelados por lo que luego se terminan despertando pasadas las cuatro de la tarde.

Ambos viven con Gustavo Martínez, quien fuera amigo y pareja de Ricardo y a quien meses antes de morir el mediático le pidió, incluso a través de un documento legal, que cuidara de los pequeños en caso de que a él le pasara algo. También con Marisa, la niñera y ex integrante de Las Leonas, que los cuida desde bebés y que fue recomendada por Karina Antoniali, la ex mujer de Eduardo –hermano de Ricky–.

Los mellizos Fort con su tío Eduardo, sus primos, Rocío Marengo y su niñera Marisa

Justamente, acompañados por Marisa, recibieron el 2021 en Miami, donde también viajaron con su tío, sus primos Macarena (20) y los también mellizos Prieto y Angelina (13). También viajó Rocío Marengo, quien tuvo una relación de amistad con Ricardo y ahora está en pareja con Eduardo. Sobre Marengo, durante el típico ping pong del programa, Jey Mammon lanzó una pregunta picante: “¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo?” Los herederos de Fort tuvieron que elegir entre la ex pareja de su papá y la actual de su tío Eduardo.

“Rocío”, respondió sin dudarlo Felipe. Mientras que al unísono, Martita dijo “no puedo elegir”. “Yo la quiero a las dos” , se rectificó él y explicó que últimamente está “pasando más tiempo con Rocío pero eso no significa que a Virginia no la quiero”.

En otro tramo del programa, la hija de Ricardo reveló cómo es el trato con Marengo: “No la tratamos como tía, pero sí, nos llevamos bien. No me acostumbro a decirle tía, pero no tengo ningún problema”.

Mientras que sobre Gallardo, expresó: “No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos”, comparó con el resto de las parejas del chocolatero. Y Felipe, enfatizó: “Virginia, es genia”.

Los mellizos reaparecieron en la televisión argentina, y comentaron que hasta el momento debido a que son menores de edad se mantuvieron al margen de las cámaras. “No nos dejaban”, pero “ya nos empiezan a lanzar un poco”, acotó Marta.





