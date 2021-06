Maxi López y un fuerte reclamo a Wanda Nara en el Día del Padre: “No me dejas ver a mis hijos hace diez meses”

Maxi López y Wanda Nara no logran ponerse de acuerdo en cuanto al régimen de visitas de sus tres hijos

Desde que se separaron a finales de 2013, Maxi López y Wanda Nara no lograron nunca tener una buena relación a pesar de tener tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. Si bien cada uno rehízo su vida amorosa -él está en pareja con la modelo Daniela Christiansson y ella se casó con Mauro Icardi en 2014-, el conflicto por el régimen de visitas y la cuota alimentaria hizo mella entre ambos.

Y en este domingo, el ex River decidió aprovechar la ocasión y volver a reflotar la batalla con la empresaria a través de una story en Instagram, en la que le hizo un fuerte reclamo. “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo”, comenzó diciendo. Y acto seguido, apuntó directo contra Wanda: ”Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”. Por último, cerró dirigiéndose a sus hijos: “Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”.

El reclamo de Maxi López a Wanda Nara en el Día del Padre

Sin darse por aludida, la mayor de las Nara publicó varias fotos en su feed en la que se la ve junto a la familia de su actual marido. “Vacaciones en casa y en familia. Hermoso Domingo, cumple de mi suegra”, escribió. Y a modo de indirecta, su abogada, Ana Rosenfeld, comentó el posteo: “Preparanos el cuarto... Beso enorme a Mauro Icardi, en este día tan especial a un padre excepcional”.

Wanda Nara en el cumpleaños de su suegra

A mediados de enero, la mediática también le había enviado indirectas a su ex marido en las redes sociales. Todo comenzó cuando Wanda se sumó al desafío “Verdadero o falso” en Instagram y una de sus seguidoras le consultó: . “¿Es verdad que Maxi López no puede ver a sus hijos?”. A lo que ella respondió: “Falso, los ve cuando puede venir a verlos...esa foto - por la imagen que acompaña el texto- es de sus últimas vacaciones con él en París. También estuvieron en Italia”. En esa línea, otro fan le preguntó: “¿Alguna vez hablaste mal del padre de tus hijos?”. Contundente, ella contestó: “Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de hacer crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.

Cabe recordar que el último escándalo entre la ex pareja se había desatado cuando en septiembre pasado el futbolista la responsabilizó porque dos de sus hijos habían contraído coronavirus. “Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá vuelven contagiados”, le había dicho a la periodista Karina Iavícoli.

En el plano amoroso, Maxi disfruta de su feliz presente junto a Daniela Christiansson. A fines de mayo, el futbolista del Società Sportiva Sambenedettese sorprendió con el mejor regalo de cumpleaños a su novia: le propuso casamiento y ella, por supuesto, aceptó emocionada. A través de Instagram, la pareja compartió el video del feliz momento. Él subió una foto cuando brindaba con la modelo, mientras ambos lucían sus anillos al tiempo. En tanto, la sueca mostró la situación donde pasa de la sorpresa por ver el anuncio a la emoción al decirle a su amado que aceptaba su propuesta.

SEGUIR LEYENDO: