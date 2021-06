La respuesta de Nicole Neumann a la ex pareja de su novio, José Manuel Urcera: qué dijo del escándalo en Neuquén

Nicole Neumann rompió el silencio luego de las acusaciones de la ex de José Manuel Urcera (Video: "Santo sábado", América)

“Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: ‘Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad? ¿es mentira?’. Y él me dijo: ‘No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”.

Micaela Álvarez Cuesta estuvo seis años de novia con José Manuel Urcera, quien actualmente está en pareja con Nicole Neumann. Luego de que saliera a la luz el romance del piloto de Turismo Carretera de 29 años y la modelo, la joven habló en televisión y aseguró que seguía viendo a su ex cuando él ya estaba con la ex esposa de Fabián Cubero.

También habló de un cruce en Neuquén -a donde la modelo fue a visitar al deportista para conocer a su familia- en el cual la joven había increpado a su ex. Nicole decidió romper el silencio y hablar sobre lo sucedido en Santo Sábado, el programa que conduce por la pantalla de América, junto a Gabriel Schultz, Gabriel Oliveri y Malena Guinzburg, quienes le hicieron preguntas al respecto.

“Nicole tiene nuevo novio y se armó bardo”, decía el videograph del ciclo que se emite los sábados a la noche. Al ser consultada sobre las declaraciones de Álvarez Cuesta, lo primero que aclaró la modelo fue: “Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo”.

El piloto publicó en sus redes sociales una foto con Nicole (Instagram)

“Para que quede claro: estaba solo. Él ya estaba separado. ¿Le había dicho a esta chica que se había terminado?”, indagó Oliveri. “Sí, claro. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo. Es condición sine qua non”, enfatizó Nicole y evitó responder si le molestaron las declaraciones de la joven que había asegurado que había estado la noche anterior con Urcera. Tampoco quiso contestar sobre el cruce que tuvieron en la vía pública.

“Lo único que digo -continuó Nicole-: no me engancho con el pasado de nadie. Con ex de nadie. Yo tengo un presente muy lindo. Estoy muy contenta conduciendo este programa con ustedes, sacando adelante a mis hijas. Pasándola bien. Todo lo que no es mío, yo no me hago cargo”.

Oliveri siguió indagando y le consultó a la conductora si Micaela le había enviado un mensaje cuando comenzaron los rumores. El panelista, además, remarcó que hubo quienes la criticaron por no haber sido “sorora” con la joven. “Ustedes empiezan una relación con alguien, les escribe la ex, porque hay gente negadora. ¿Ustedes van siendo sororos con todos los ex? O sea....”, retrucó la modelo.

Habló Micaela Álvarez, la ex pareja del novio de Nicole Neumann (Video: "Intrusos", América)

En tanto, Gabriel Schultz le preguntó a la modelo si ella le había consultado a Urcera si eran ciertos los dichos de su ex novia. “Yo pregunto todo, chicos. Todo, todo”, aseguró Nicole, pero evitó revelar cuál fue la respuesta del corredor. Y Oliveri volvió a comentar: “Te trató de ‘señora’. Ella tiene 27 años. ¿Te jodió eso?”.

“Soy una señora, chicos -sostuvo Neumann- Soy una señora desde que tengo 30 años, con mi carrera, mis hijas. Aparte, te digo algo: (No hay) ninguna combinación más bomba que la mujer con experiencia y con alma y cuerpo de niña, mi amor”, concluyó la modelo.

