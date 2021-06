Claudia Fontán superó una nueva gala de eliminación y reveló el consejo que le dio Claudia Villafañe tras su escándalo en Masterchef Celebrity 2

Claudia Fontán reveló que llamó a Claudia Villafañe para que la aconseje luego de la dura sanción que recibió en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Ya en las instancias finales de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, ningún participante quiere abandonar la competencia. Con sólo seis finalistas, este domingo se vivió una nueva gala de eliminación, en la que primero Sol Pérez, Gastón Dalmau, María O´Donell, Candela Vetrano y Georgina Barbarossa tenían que desempatar por ver quién subiría primero al balcón, ya que los cinco estaban igualados en cantidad de estrellas. La única con delantal negro era Claudia Fontán, que había sido castigada por el jurado días atrás después de recoger una preparación del piso para volverla a usar en su plato.

La primera consigna de la noche consistía en preparar en sólo diez minutos la mejor palta rellena. El jurado no tuvo muchos problemas para definir al ganador. “Es la primera vez que estuvieron de acuerdo tan rápido”, dijo Santiago Del Moro. Y, acto seguido, los chefs anunciaron que Gastón era quien había logrado el objetivo. De esta forma, las restantes concursantes tenían que seguir compitiendo para evitar ser la próxima eliminada del reality. En ese sentido, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les pusieron una nueva prueba: quien lograra hacer la torre más alta de ollas y sartenes en un minuto, tendría un super beneficio para el próximo desafío de la noche. La afortunada resultó ser Candela.

Patricio Negro, dueño del restaurante de pescados Sarasanegro en Mar del Plata, fue invitado para participar de esta emisión, y también el encargado de traer dos de sus mejores platos, entre los cuales la ex Casi Ángeles fue quien pudo elegir el que ella y sus contrincantes tendrían que elaborar: finalmente decidió que sea una chernia fileteada, puré de espinaca, pil pil y nabo confitado. Para esto, contarían con 60 minutos y todos los ingredientes, sin necesidad de ir al mercado, además de tener la receta. Una vez que el conductor dio la orden, todas pusieron manos a la obra.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando Del Moro le preguntó a la Gunda si era cierto que llamó a Claudia Villafañe para pedirle un consejo cuando tuvo su percance con el toffee que terminó en el piso. “Sí, necesitaba hablar, porque mi hermana, Antonia y toda la gente de mi entorno se reían de esto. ´Ay, no pasa nada, estamos hablando de un toffee, con los problemas que tiene el mundo, es una pavada´. Y yo no podía parar de llorar. Entonces le dije a Claudia: ´¿Qué hago? ¿Renuncio?´. Porque yo de la vergüenza iba a dejar el delantal. Y me dijo: ´Te mato si renunciás, andá y demostrá´”.

Al terminar el tiempo, comenzaron las devoluciones. Vetrano, Pérez y Barbarossa fueron las primeras en ser salvadas por el jurado y entonces el mano a mano quedó entre María y Claudia. Fue Betular el encargado de anunciar la definición: “La cocinera que abandona para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity es María”.

María O´Donell, la flamante eliminada de Masterchef Celebrity 2

Después de unas conmovedoras palabras de los jurados, la flamante eliminada dijo lo suyo. “Estoy súper agradecida, me da pena porque es una etapa que termina, pero me voy feliz por haberme animado, agradecida porque me convocaron. A los tres los he visto sentirse orgullosos cuando un plato de alguno de nosotros les gusta o los sorprende. Y eso es re lindo, al final es ganas de no frustrarlos y parte el aliento de seguir adelante tiene que ver con esa actitud de ellos que son severos, pero nos adoptan. El Tano que es re cariñoso, Damián con sus ironías que son muy entretenidas y Germán, que parece ser re duro y es un cucurucho de dulce de leche. Y vos Santi, que sos como un psicólogo, tenés todas las antenas prendidas”, expresó.

Y cerró, visiblemente emocionada: “El Tano me dio una palmada en un momento difícil para mí, que atravesé durante la competencia, pero como que siempre están atentos a lo humano también. Entonces eso para mi fue muy importante y se armó un grupo re lindo. No iba a llorar, y acá estoy llorando”.

