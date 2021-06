Escándalo con el nuevo novio de Nicole Neumann: su ex pareja asegura que se vieron el día anterior a que la modelo lo visitara en Neuquén

Escandaloso mensaje de la ex pareja del nuevo novio de Nicole Neumann (Video: "Intrusos", América)

“¿Qué tanto se ha dicho? ¿Pero cómo saben todo eso?”. Nicole Neumann tomó el rol de entrevistadora cuando le fueron a preguntar por su nueva relación con el piloto de autos José Manuel Urcera. Fue luego de que la modelo viajara -en un vuelo privado- a Neuquén a visitar a la familia del deportista de 29 años, en donde, además, compartió un día en un yate y una visita a la bodega Malma en San Patricio del Chañar.

“Estoy muy bien”, terminó diciendo la ex esposa de Fabián Cubero frente a las cámaras de Intrusos sin ahondar en detalles. Reacia a hablar de su vida privada, los rumores de romance con Urcera comenzaron en marzo pasado, pero ninguno de los dos se había manifestado al respecto. Hasta ahora. Ya que, además de la modelo, también se expresó públicamente Micaela, la ex novia del piloto.

Lo hizo a través de un mensaje de texto que le envió a Marcela Baños, panelista de Intrusos, luego de que la periodista contara que había habido una tensa situación durante la visita de Nicole al sur argentino. “Esta relación (de Nicole y Urcera) arranca, aproximadamente, hace dos meses. Cuando se dio a conocer esta noticia, se decía que él la seguía viendo a la ex”, indicó la histórica conductora de Pasión de Sábado.

“Pero este fin de semana fueron a pasear y en un momento, el sábado fueron al mercado, apareció la ex, Micaela, y les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos... Porque ella sigue enamorada, enganchada con él, le duele verlo con Nicole Neumann”, agregó Baños sobre Micaela, a quien definió como “una chica importante, proveniente de una familia conservadora de Neuquén”.

La periodista, además, detalló que ante esa situación “Nicole siguió caminando como si nada, como si nada hubiera pasado”. “Micaela quedó envenenada. Se sacó el odio. Esto lo trataron de tapar, pero los Intrusos lo sabemos”, agregó.

Ante estas versiones, Micaela se comunicó con Marcela Baños y le aclaró lo que sucedió el último fin de semana cuando se encontró en la calle con Urcera y Neumann. “Hola Marcela, soy Micaela. Sé que hoy hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta”, leyeron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la edición nocturna de Intrusos.

“Yo no insulté a nadie”, continuó la ex pareja del piloto. “Simplemente le pregunté a mi ex novio si le había comentado a la señora con la que está saliendo si le había contado que nos vimos un día antes de que ella llegue. Nada más”, agregó Micaela.

José Manuel Urcera -Manu, como lo llaman en su círculo íntimo- tiene 29 años, es oriundo de Río Negro, estudió administración de empresas pero su mayor pasión es el automovilismo. De hecho, es uno de los referentes de la categoría Turismo Carretera con varios títulos y reconocimientos. También juega al fútbol, tenis y su fanatismo por los vehículos lo llevó a andar en karting en su tiempo libre.

Hijo de Claudio -director de una empresa de servicios petroleros- y María Cecilia Roza, el deportista tiene una hermana menor, de 28 años, llamada Paula.

