Sol Pérez recordó sus trastornos alimenticios: “No podía más con mi vida y estaba pesando 45 kilos”

La obsesión de Sol Pérez con el gimnasio y su cuerpo

Todas las noches, Sol Pérez se destaca en Masterchef Celebrity y es una de las seis finalistas del reality culinario. Querida en las redes sociales y dueña de una belleza única, la conductora sorprendió al recordar su adolescencia y los trastornos alimenticios que sufrió hace unos años cuando participó este sábado del ciclo PH Podemos hablar.

“Me obsesioné un poco con el gimnasio, siempre fui de hacer deportes y no comía absolutamente nada. Lo único que comía era un yogurt y como iba al colegio todo el día, mis papás no podían controlarme. Entonces comencé a desmayarme en la escuela, no podía más con mi vida y estaba pesando 45 kilos”, recordó.

En su relató hizo hincapié sobre su obsesión con el gimnasio y su cuerpo: “Yo me veía toda marcada y en mi mente pensaba ‘qué abdominales tengo’. Hasta que un día mi mamá me llevó al médico y me hicieron un montón de estudios. Estaba muy mal y me dijeron ‘mirá Sol tenés que hacer una dieta y empezar a comer’. Además, me dieron hierro en pastilla”.

“Me acuerdo que mis papás se sentaban conmigo en la mesa hasta que terminara el plato de comida mientras se me caían las lágrimas. Yo no tenía hambre, pero me tenían que obligar a comer. Me habían dicho que si no era eso, me iban a inyectar hierro”, agregó.

Al ser consultada por quiénes fueron las personas que la acompañaron en aquel difícil momento de su vida, respondió: “Mis papás y mis hermanos me ayudaron a salir controlándome si yo vomitaba cuando terminaba de comer. Tenía unos problemas psicológicos muy grandes conmigo misma por querer ser algo que, en verdad, no era el camino”.

Para cerrar, la modelo destacó que hoy en día su mentalidad es otra y que implementó cambios de hábitos en la alimentación que le permiten disfrutar de diversos platos sin prohibirse de nada: “Hoy como de todo. Los días de semana trato de comer más saludable y los fin de semana como facturas, una torta, lo que sea porque es la vida que yo elijo. Nunca manejé las redes sociales como ‘bueno ahora coman esto’. Jamás me van a ver aconsejando qué comer”.

Sol Pérez es muy activa en las redes sociales y tiene una relación fluida con los más de cinco millones de usuarios que la siguen en su cuenta oficial de Instagram. Recientemente, la reconocida modelo y conductora respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre diferentes temas.

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?”, le preguntó un fanático. La mediática le respondió a través de las historias de Instagram: “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo...”. De esta manera, usó el humor para recordar aquel episodio por el que terminó en el quirófano. Pérez también aseguró que sometió a una cirugía para aumentar sus pechos.

Sus seguidores le consultaron qué rutinas lleva a cabo para estar bien físicamente. La modelo explicó que entrena desde que hace años: empezó practicando patín, una de sus máximas pasiones, en su infancia. Y manifestó que el deporte es un hábito saludable que la acompaña desde siempre y la ayuda a sentirse saludable. “No me imagino una vida sin entrenar”, remarcó Sol en la red social.

