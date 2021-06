Con versiones de Fito, Sabina, Gardel y Bob Marley, Juanes muestra su “Origen”: “La música es tan poderosa que te acerca a estas personas”

Entrevista a Juanes a propósito del lanzamiento de "Origen", álbum en el que versiona a Fito Páez, Carlos Gardel, Joaquín Sabina y Bob Marley, entre otros

Bob Marley se encuentra con Bruce Springsteen, Joaquín Sabina y Fito Páez se vuelven a dar la mano y coinciden Carlos Gardel con Juan Luis Guerra, pero también con Julio Jaramillo, Juan Gabriel y los metaleros de Kraken. En el living mental de Juanes todas estas fantasías son una posibilidad y también son las que le dieron forma a su nuevo trabajo.

“Origen es mi homenaje a varios de los artistas y las canciones que me influenciaron antes de mi carrera como solista. Aquellas que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia donde voy”, dice el cantante colombiano en el inicio de todos los videoclips que componen el correlato visual de, justamente, Origen, su nuevo álbum.

Está compuesto por versiones de algunas de las canciones y cantantes que más lo influyeron, mientras que lo visual es un homenaje a los grandes momentos televisivos en la historia de la música. Además de los clips, el lanzamiento viene acompañado por un documental de una hora, que puede verse a través de Amazon Prime Video y que abunda en razones y argumentos.

“ Cuando estábamos pensando en hacer el documental, queríamos hacer un homenaje a la música, a los momentos icónicos de la música en la televisión . Por ejemplo: los Beatles cuando vinieron a los Estados Unidos por primera vez a cantar en la televisión, que se presentaron en el show de Ed Sullivan. O cuando los Rolling Stones tocaron en “Top of the Pops”, o Aerosmith, y todas estas imágenes muy especiales. Me paso en YouTube viendo esto, me encanta ver las entrevistas de muchos artistas, de hace muchos años, ver cómo lucía el escenario, cómo se vestían. Y lo tenía en mente”, le cuenta, de un tirón, Juanes a Teleshow.

Juanes - Dancing In The Dark

Para lo audiovisual convocó al director Kacho López y al productor José Tillán para “conceptualizar la idea del documental, en donde quedaron plasmadas estas diferentes épocas de la música en la televisión, pero cantando estas canciones de mi álbum Origen”, dice el cantante colombiano y asegura que esto que presenta es algo “riesgoso, artístico, pero quería darme la oportunidad de intentarlo”.

Uno de los grandes momentos del documental es cuando el colombiano pone a reaccionar a algunos de los homenajeados en el álbum. Fito, Sabina, Guerra y Marley escuchan por primera vez las versiones ante la cámara, mientras Juanes los mira del otro lado del Zoom. Todo un signo de los tiempos. “Fue parte del plan documentar ese momento real donde ellos por primera vez, sin saber qué canciones íbamos a hacer, escuchaban la versión que habíamos hecho. De alguna manera fue terrorífico, porque era sentados ahí en el Zoom de la computadora, en pleno covid, documentando este momento de como ellos reaccionaron...”, dice ahora, aliviado. “Afortunadamente fue hermoso, man. porque la reacción de todos ellos fue increíble. Y yo me puse tan feliz que no podría expresarlo realmente en palabras, fue un regalo inmenso de parte de ellos hacia nosotros”, agregó el nacido hace 48 años en Medellín con el nombre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez.

¿Y cómo es, para Juanes, contar con la amistad de sus maestros? “Para mí es inmenso”, dice. “Cuando comencé en la música y escuché estas canciones tanto, nunca me imaginé que podía llegar a conocer a estos personajes. Y que los veas casi como si fueran de mentira, ¿me entiendes? Pero encontrarte frente a frente y conocerlos es hermoso, man. La música es tan poderosa que te acerca a estas personas que te han afectado de una manera tan positiva y que ellos no lo saben. Es un privilegio muy hermoso que me ha dado la música: agradezco haberme encontrado con Fito, un tipo encantador; con Juan Luis, un caballero; con Joaquín, un tipo brillante...”, define.

"La música es tan poderosa que te acerca a estas personas que te han afectado de una manera tan positiva y que ellos no lo saben", dice Juanes respecto a haber conocido a algunos de sus ídolos musicales

—En el documental se lo preguntaste a Fito, a Sabina, a Juan Luis Guerra y a Ziggy Marley y ellos te dieron su definición. Pero vos no diste la propia. Entonces, te lo pregunto yo: ¿A qué te remite la palabra “origen”?

—A mí el origen me remite al principio de la creación, al principio de todo. Y obviamente, en este caso concreto, a mi familia, a mi casa, a mi padre, a mi madre, a Medellín, a Colombia, a todo ese comienzo de una infancia que fue muy musical y muy acompañada por canciones icónicas de música popular latinoamericana. Entonces, yo creo que para mí comienza todo ahí: en la guitarra, en el canto.

—¿Recordás cuándo fue la primera vez que cantaste?

—Sí, claro. De las primeras veces que yo canté, definitivamente en la casa, en la sala de mi casa, con mis hermanos. Y recuerdo mucho una canción que de hecho la cantaba en mi colegio cuando habían actos de la izada de la bandera. Siempre llegaba y me llamaba la profesora: “Bueno, Juan Esteban, a cantar”. Porque ya sabía yo cantaba, entonces me llevaba la guitarra y cantaba “Zamba de mi esperanza”, o cantaba algún tango . Había otro amigo que cantaba tango en mi salón, entonces cantábamos todos. Y ahí fue como la primera vez que yo empecé a tener esa necesidad de estar parado frente al público, cantando.

—¿A qué cantantes imitabas?

—Realmente estaba muy influenciado por la música de (Carlos) Gardel, por Los Hermanos Visconti, Los Chalchaleros, por Julio Jaramillo, Lucho Gatica, Los Panchos, qué más... Joe Arroyo, más en esa época. Porque en mi casa, particularmente, esta música era demasiado popular por mi papá, por mis hermanos, entonces era lo que yo escuchaba.

Juanes - El amor después del amor

—En algún momento de este trabajo, ¿te planteaste reversionarte a vos mismo? ¿O la idea original siempre fue hacerlo con quienes te influyeron?

—En realidad, no. La idea siempre fue llevarlo a canciones que habían hecho parte de mi vida, incluso la misma infancia, la adolescencia y la época más adulta, previa a mi carrera como solista. Aunque siempre que escucho mis canciones, quiero cambiar algo. Nunca paras de pensar qué pudo ser mejor, ¿no? Es muy loco eso. Pero en algún momento hay que dejar ir las cosas, por eso más bien preferí dedicarme a estas canciones y también el hecho de hacer un proyecto que no tenga esa presión, digamos, de hacer tu propia música, tus propias canciones. Sino más bien divertirme, ponerme el vestido de alguien más, de otro artista, de otro compositor. Era algo que necesitaba un poco y me sirvió demasiado, porque este álbum lo terminamos en marzo del año pasado. Inmediatamente después de que lo terminamos, llegó el covid y fue un momento donde... bueno, ¿qué más hago ahora? Pues, dedicarme a componer. Así que llevo un año entero, literal, componiendo canciones para lo que va a ser mi próximo álbum.

