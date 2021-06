Matías Alé recibió la vacuna contra el coronavirus y Chiche Gelblung lo hizo llorar: “Te felicito, pero me parece una c...”

Chiche Gelblung criticó a Matías Alé por vacunarse

La edición del jueves de Polémica en el bar comenzó con uno de los temas del momento: la vacunación. Cada vez más abierta a diferentes rangos etarios, el conductor Mariano Iúdica se lamentaba porque estaba anotado y su turno no le llegaba. “Llamame para la vacuna, todos mis amigos están vacunados”, reclamó el conductor en tono amable, sabiendo que en cualquier momento le iba a tocar. En ese panorama, Matías Alé levantó tímidamente la mano. “Estoy vacunado”, dijo, y alteró la rutina de la emblemática mesa de la televisión:

Todos los que estaban en el estudio celebraron la noticia con sus aplausos y el actor de 43 años empezó a contar cómo había accedido a la inoculación, hasta que intervino Samuel Chiche Gelblung, el único que no estaba contento. “¿Cuál es la patología?”, preguntó, y cuando escuchó que la respuesta era ”asma”, explotó: “El asma no es causa de vacunación”, sentenció el periodista, aunque no estaba en lo cierto.

La frase generó el repudio de la mesa, y acudieron a la palabra del doctor Adrián Cormillot que avaló el asma como una patología. “Me siento muy bien por mi familia, por la preocupación”, señaló el mediático, pero Chiche seguía con su idea. “Asma no es causal. No corresponde que lo hayan vacunado, hay médicos que no tienen las dos dosis y él tiene una”, señaló el periodista cada vez más enojado, provocando un nuevo cruce entre ambos.

Chiche Gelblung criticó a Matías Alé por recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (Polemica en el bar)

—Yo hice las cosas como corresponde, ¿por qué me bardeás? Si yo me anoté, esperé...

—Yo no te bardeo, para mí no te tendrían que haber vacunado.

—Bueno, decíselo a la gente de Vacunate, a la gente del gobierno, a (Axel) Kicillof. No me digas a mí.

—¿Dónde te vacunaste?

—En Bella Vista, San Miguel. Calle Belgrano 3189.

—Ok, voy a averiguar por qué estás vacunado. Te voy a mandar en cana.

Después de esta frase, el panel intervino para calmar un poco las aguas y tratando de convencer a Chiche que Matías había hecho lo correcto. Pero el creador de Memoria no entendía razones y estaba cada vez más enfurecido. “¿Faltan 30 millones de vacunas y le van a dar vacunas a un tipo de 43? Habrá mentido”, señaló el periodista. “Pongamos un freno, Chiche”, suplicó Alé, y por un momento le hicieron caso.

Con el apoyo en los testimonios de Cormillot, Flavio Azzaro, Gastón Recondo y Iúdica le explicaron a Gelblung el funcionamiento del programa de vacunación, según el cual cada municipio es el que dispone las prioridades. Sin embargo, el periodista se mantenía firme en su opinión: “Te felicito, pero me parece una cagada. Habrá una mala distribución en la provincia de Buenos Aires”. Matías aguantó un rato y volvió a intervenir.

Matías Alé se quebró con las críticas de Chiche Gelblung en Polémica en el bar (América)

—Yo no quiero enojarme con Chiche, pero no es un buen mensaje el que da en relación a mi comportamiento. Yo hice todo bien, y que venga Chiche y me acuse...

—Yo no te acuso de nada, acuso al municipio que te vacunó a vos

—No, vos me lo dijiste a mí.

—Bueno, pero me da bronca”; reconoció Chiche generando la indignación de Iúdica. “No le puede dar bronca que el chabón si está haciendo todo bien”, razonó el conductor.

—Lo hacés personal conmigo. Yo hice todo bien, no fui y dije ‘que tal, soy Matías Alé, vacunenmé', y la gente puede entender eso”, aclaró el mediático.

—Está bien, Mati. Te pido perdón

Un viejo cruce entre el periodista y el mediático. (Polémica en el bar)

Gelblung aceptó la tregua solo por un rato. El debate siguió con diferentes testimonios de cómo municipio determina su propio programa de vacunación. Pero Matías tenía más cosas que decirle a su compañero: “Dudaste hasta de mi asma, boludo. Yo fui asmático toda mi vida. Estás dudando de mi salud”, lo increpó, al borde de quebrarse. “Te pedí disculpas, no hagas tanto teatro. Ya está”, replicó Chiche, que seguía cuestionando el programa de vacunación.

—No me digas ‘ya está', hace quince minutos que me estás bardeando

—No te estoy bardeando, estoy hablando del sistema de vacunación.

—¡Qué ganas de cagarme el día!

—Lo lamento si te cagué el día. No te hagas el héroe.

Y por un rato, siguió el ida y vuelta en el cuento de nunca acabar, hasta que Iúdica cerró el tema.

SEGUIR LEYENDO: