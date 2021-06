Gustavo Sofovich habló de la salida de Horacio Cabak de Polémica en el bar: “No podía permitir que él me armara la mesa”

La palabra de Gustavo Sofovich tras la salida de Horacio Cabak de "Polémica en el bar" (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo”, escribió Horacio Cabak el jueves en su cuenta de Twitter anunciando su salida del ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América. Luego de que se especulara con que había renunciado, el ex modelo dejó entrever que lo habían desvinculado. Y este viernes dio su versión de los hechos Gustavo Sofovich, productor del histórico ciclo.

Lo hizo en un móvil en vivo Los ángeles de la mañana (El Trece), en el que expresó su dolor por la actitud de Cabak, a quien -aseguró- le ofreció una salida “decorosa”. “Polémica en el bar es una familia desde hace muchos años”, fue lo primero que aclaró el hijo de Gerardo Sofovich. Y destacó que la situación se tornó insostenible cuando el panelista se negó a hablar de su vida privada en el ciclo de América, luego del escándalo con su pareja, Verónica Soldato, quien lo había acusado de ser infiel.

“Se complicó. No estaba bueno, había mucho roce”, aseguró el productor y volvió a hacer énfasis en la excelente relación que mantiene con todos los integrantes que pasaron por el programa, con quienes -antes de la pandemia- solían juntarse a comer. “Tampoco puedo permitir que a Mariano Iúdica le quieran armar la mesa”, destacó.

La mesa de Polémica en el bar, con Horacio Cabak a la izquierda de Mariano Iúdica

En tanto, Sofovich aseguró que la salida de Cabak había sido de común acuerdo entre el ex modelo y la producción del ciclo. “Tuvimos una charla muy larga por teléfono. Acordamos que salía. Hay códigos dentro de ese bar y dentro de ese chat”, sostuvo sobre la filtración del algunas conversaciones que surgieron en el grupo de WhatsApp entre los integrantes del envío.

“No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”, había escrito el panelista en su cuenta de Twitter. Al respecto, el productor remarcó: “Me molestó (el tuit). Él quería una salida decorosa y yo se la dí”.

Por su parte, sostuvo que “la situación no daba para más”, que Cabak había manifestado que no quería trabajar con determinados compañeros y que un día renunciaba, al día siguiente regresaba. “En Polémica nadie le dice al otro qué decir. Hace mucho tiempo que decimos lo que queremos. No podíamos convivir con una persona que quería armar otro programa”.

Los mensajes de Horacio Cabak en Twitter sobre su salida de "Polémica en el bar"

“Horacio Cabak se suicidó mediáticamente en Polémica en el Bar”, agregó Gustavo Sofovich y destacó la actitud de Mariano Iúdica con su compañero cuando explotó públicamente su situación familiar. “Le dijo que se tomara el tiempo que necesitara, que hiciera lo mejor para él -indicó- Fue, vino, después no quería volver, después volvió”, relató y agregó que “renunció tres veces”.

En tanto, el productor se mostró firme a la hora de reforzar su idea: “No podía venir y decir cuándo hablar de un tema y cuándo no, cuándo se quiere sentar con un compañero y cuándo no”.

Mientras Gustavo Sofovich hablaba en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, Horacio Cabak se expresó en la radio y volvió a hacer referencia a su salida de Polémica en el bar: “Me mandaron una rescisión de común que tenía que firmar”, sostuvo y agregó: “Me echaron porque no hablaba de mi vida privada”.

Al respecto, el productor aclaró: “En Polémica nos reímos de Alberto (Fernández), de Cristina (Fernández), hasta del pelo de Mariano Iúdica, ¿entendés? A Horacio Polémica le abrió las puertas de todo. Lo puso a jugar en Primera”.

“¿Querés que vuelva?”, le preguntaron a Sofovich, quien respondió: “Nadie se va de Polémica en el bar. Todos van y vienen”. “¿Le darían otra oportunidad?”, volvieron a consultarle. “A mí la vida me dio muchas oportunidades”, concluyó el productor del histórico programa.

SEGUIR LEYENDO: