El nuevo segmento de Matías Alé en Polémica en el bar debutó con algunos fallidos: “Chiche me dijo que tenía que trabajar”

Las entradas fallidas de Matías Alé en Polémica en el bar (América)

Este martes, Polémica en el bar empezó de una manera diferente. A la hora señalada, el conductor Mariano Iúdica saludó a los televidentes y el plano general advirtió una silla vacía a su izquierda. Mientras, Samuel Chiche Gelblung, Mauro Federico y Flavio Azzaro se acomodaban en sus asientos y aplaudían al ritmo del estribillo de “Café La Humedad”, el clásico de Cacho Castaña que funciona como cortina del programa.

Cuando el conductor reparó en la situación, el parroquiano que faltaba hizo su ingreso en el estudio pidiendo disculpas por la tardanza y anunciando el justificativo: “Tengo mi segmento. Chiche me dijo que tenía que trabajar y me hice mi segmento”, explicó con entusiasmo Matías Alé. “Vine más tempranito, me junté con la producción para un brainstorming”, agregó, antes de anunciar de qué se trataba el segmento en cuestión: “Voy a traer ‘la noticia Alé del día’”, afirmó ante la incredulidad de sus compañeros.

Alé se mantuvo firme en su postura, pero la situación no tardó en cobrar forma de sketch, cuando la preocupación pasó a ser si el envío era en vivo o grabado. El actor exageraba la condición de grabado mientras el conductor gesticulaba, guiñaba el ojo y hacía todo tipo de señas para que su compañero entrara en razón. A esa altura, la parodia estaba clara, y el programa había sido grabado en medio de la reestructuración de la grilla de América luego de la finalización de TV Nostra.

Matías Alé durante sus entradas a Polémica en el bar (Captura: América TV)

“Si es grabado lo puedo hacer de vuelta? No me gustó como salió”, preguntó el ex de Graciela Alfano y se retiró del estudio, pese al pedido efusivo de Iúdica para que se quede. Alé reingresó, con la cortina de fondo y pidiendo aplausos a la producción y a sus compañeros, que no podían creer lo que veían. “Hacete cargo de esto, Iúdica”, le gritó Azzaro. “Vos le abriste la jaula al oso”, acotó Gelblung, mientras Alé seguía insatisfecho con el resultado y pidió otro ingreso.

“Dame el pie, dame el pie”, pidió el actor con pretendido disimulo y la puerta entornada. “¡Arriba, arriba!”; agitó al escuchar la cortina y volvió a ingresar. “¡Qué lindo, Marianito!”, dijo Alé con una sonrisa dibujada en el rostro y una queja para la producción. “A mí no me ponen pancartas, ustedes hacen pancartas: Nazareno (Mottola) con la pancarta, Claudio Rico, todos y a mí me dejan solo”, afirmó, generando el enojo del conductor.

“Estás contando que ponemos pancartas. Estás contando que estamos grabados. ¿Qué más vas a contar? ¿Qué me pongo tintura en el pelo?”, siguió el juego Iúdica, para dar pie al remate. “Estoy haciendo un toro. Me encantó siempre decir eso. Traje la noticia Alé del día, para Chiche”, repitió, generando una intriga que mantuvo hasta el final del programa.

El cruce entre Chiche Gelblung y Matías Alé en Polémica en el bar (América)

El origen del nuevo segmento noticioso hay que rastrearlo el pasado viernes, cuando Alé y Gelblung se cruzaron al aire. El hecho ocurrió durante un móvil que transmitía desde uno de los accesos a capital para reflejar uno de los puestos de control vehicular. En medio del reportaje, el mediático hizo una pregunta que desató el cruce “¿El permiso se lo piden a todos los que están adentro del auto o solamente al que está manejando?”, indagó. “A todos los que están en el auto”, fue la respuesta que provocó el enojo de Chiche Gelblung: “Mati, ¿por qué no mirás televisión durante el día y te dejás de preguntar boludeces?”, le dijo el periodista, entre el reto y el consejo.

“Hay gente que se suma recién ahora a la tele. Hay gente que no es periodista como vos, hay gente que necesita saber lo que está pasando”, se defendió Alé, pero Gelblung no estuvo de acuerdo: “La gente sí ve televisión y escucha”, argumentó el periodista: “Están desde la mañana explicando esto. Si vos te despertás a las cuatro de la tarde no tengo la culpa yo”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: