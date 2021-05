El fuerte cruce entre Chiche Gelblung y Matías Alé en Polémica en el bar: “¿Por qué no te dejás de preguntar boludeces?”

Matías Alé y Chiche Gelblung tuvieron un fuerte cruce en Polémica en el bar (Capturas: América TV)

En plena preocupación por el coronavirus y en el marco de un jueves con un nuevo récord de contagios, en Polémica en el bar discutían sobre el control de los trabajadores esenciales en el transporte. Desde los estudios de América, el conductor Mariano Iúdica y sus panelistas dialogaban con el móvil apostado en General Paz y Avenida San Martín. Bajo la pregunta: “¿La gente cumple las restricciones?”, la idea era conocer la situación de los controles en uno de los puntos claves que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Las imágenes mostraban cómo el personal de tránsito del gobierno porteño paraba colectivos y vehículos particulares para corroborar que los conductores, acompañantes y pasajeros cumplan con los permisos correspondientes para poder circular.

Matías Alé esperó su turno para formular una pregunta sobre el operativo, sin imaginar que iba a generar tanto revuelo. “¿El permiso se lo piden a todos los que están adentro del auto o solamente al que está manejando?”, indagó. “A todos los que están en el auto”, fue la respuesta rutinaria, hasta que llegó el enojo de Chiche Gelblung: “Mati, ¿por qué no mirás televisión durante el día y te dejás de preguntar boludeces?”, le dijo el periodista, entre el reto y el consejo, provocando la reacción de los panelistas.

Sentados a la mesa estaban Andrea Campbell y Horacio Cabak, quienes junto al doctor Adrián Cormillot, primero se rieron ante el comentario y luego salieron en defensa del actor. “Está bien lo que pregunta”, apuntó Cabak, pero el periodista seguía con lo suyo. “Están desde la mañana, esto fue un fracaso”, señaló Chiche cuestionando tanto al operativo como a su compañero por estar desinformado.

Entonces, Alé asumió su propia defensa en medio del debate: “Hay gente que se suma recién ahora a la tele. Hay gente que no es periodista como vos, hay gente que necesita saber lo que está pasando”, señaló, pero Gelblung no estuvo de acuerdo: “La gente sí ve televisión y escucha”, argumentó.

En ese punto, Matías aludió a aquellas personas que realizan otras actividades y no tienen tiempo de ver televisión durante el día. “Vos sabés porque trabajás de esto, pero Doña Rosa, que está todo el día en su casa que estuvo haciendo el pastelito de papa...”, argumentó en un tono cada vez más enérgico hasta que fue interrumpido por el creador de Memoria: ”No preguntes más, no pierdas tiempo. Están desde la mañana explicando esto. Si vos te despertás a las cuatro de la tarde no tengo la culpa yo”, lo cruzó Chiche.

Al ex de Graciela Alfano no le gustó lo que le dijo su compañero, y el debate subió definitivamente de tono: “No estoy hablando por mí y conocés cómo es mi día a día. Hay gente que no está todo el día, que está laburando y llega a las siete de la tarde a su casa”, insistió, y volvió a ser interrumpido. “Pero no entendés que fue un fracaso”, lo retó Chiche. “¡Pero qué tiene que ver eso con lo que estoy preguntando!”, replicó Alé, visiblemente afectado por la discusión.

“Que yo me despierte a las cuatro o a las cinco o a la hora que sea”, retomó Alé, que esta vez fue interrumpido por el conductor, sorprendido por el horario. “Yo me despierto 11.30″, corrigió el actor, y, aunque nadie le creyó, al menos, sirvió para descomprimir la tensión y continuar con el programa... por un rato, porque más adelante volvieron a referirse al tema. El que lo sacó fue Alé, con ánimos de lograr una tregua.

“Me quedé mal, Chiche. No me gusta discutir con vos. Pero tenés que entender que mucha gente durante el día no puede ver tele”, señaló el mediático. “No, vos no ves tele durante el día, porque dormís. Mientras otros están laburando, vos dormís”, volvió a criticar el periodista, pero Alé se mantuvo firme: “Mucha gente mira Polémica no solamente para divertirse, también para informarse”, cerró, ganándose la felicitación de sus compañeros y en especial de Iúdica, que lo aplaudió de pie.

