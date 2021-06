Verónica Ojeda: “En todo el lapso de pandemia, Dieguito Fernando y su papá eran uno”

Verónica Ojeda habló de los últimos días de Maradona (Video: Fantino a la tarde, América)

Verónica Ojeda recordó cómo fue la última etapa de la vida de Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020. Ellos habían estado distanciados durante un periodo, luego de haber vivido en México en 2019 con su hijo, Dieguito Fernando. En plena pandemia, ella lo volvió a contactar porque quería que retomaran el vínculo padre e hijo.

“Yo hacía mucho que no lo veía (a Maradona). Después de volver de México no lo vi más. En pandemia conseguí el teléfono, lo llamé y le dije: ‘Dieguito te quiere ver’. Él me dijo que yo me había borrado y que no lo dejaba que viera a Dieguito. Le contesté que no era así, que no era verdad, que le habían mentido. Que si quería ver a Dieguito, lo podía ver tranquilamente y se lo llevaba ese mismo día. Ahí volví a tener comunicación con él y cuando Mario (Baudry, su actual pareja) me ayudó a entrar al country donde vivía, en Bella Vista”, contó la ex profesora de gimnasia en una entrevista con el conductor Alejandro Fantino.

Además, relató que se sorprendió al ver el estado que tenía el Diez en el ciclo Fantino a la tarde: “Cuando lo vi no estaba bien. Me impactó... Era un hombre al que no lo reconocí, estaba muy hinchado, tenía la tez pálida, con el cutis muy seco. Lo vi adentro de un auto. En ese momento no me dejaban entrar por la pandemia. Ya la segunda vez pude entrar, hice flor de lío para entrar. Ese día le dije: ‘Diego, no podés estar así, no podés estar con esta gente’. Se lo decía delante de ellos, de todos los custodios”.

Maradona con su hijo Dieguito Fernando y la psicopedagoga

Según el relato de Ojeda, Maradona quería irse a vivir a Bransen, en La Plata, pero no lo dejaban. Entonces, ella le contó que estaba en pareja con Mario Baudry y que él los podía ayudar. “Diego me pidió el teléfono y le mandó un mensaje a Mario. Yo pensé que se pudría todo... Después de ese día en adelante, pudimos ayudarlo para que se vaya a Bransen”, manifestó.

Cuando Alejandro le preguntó por qué lo ayudaba tanto a Maradona, Verónica respondió: “Lo ayudaba con un amor de madre, lo veía desprotegido, quería cuidarlo, llegaba a casa destrozada. En un momento, le dije a Mario que lo quería llevar al campo, te lo juro por mi hijo, porque quería que estuviera bien. Independientemente de que él tenía un montón de problemas”.

La investigación sobre la muerte de Diego Maradona:

La Fiscalía General de San Isidro se está encargando de investigar a los profesionales de la salud que atendieron al Diez en su última etapa. Están imputados por homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otras personas involucradas en el tratamiento médico que recibía Maradona. Ambos médicos no pueden salir del país y también están acusados de los delitos de uso de documento privado falso y falsedad ideológica por emplear papeles con la firma supuestamente falsificada de Diego, así como emitir certificados médicos sin haber controlado a su paciente en persona.

Para Verónica, se podría haber evitado la muerte del padre de su hijo: “Creo que si hubiesen hecho un poco más de esfuerzo y ganas, a Diego lo teníamos acá todavía. Cuando lo internaron en la clínica tuve que ir con un abogado porque no me dejaban entrar. No me estoy justificando ni haciéndome la pobrecita. Quería saber lo que decían los médicos, adónde lo llevaban, qué iba a pasar, quería estar presente. En todo el lapso de pandemia, Dieguito y Diego eran uno. Era la única personita que lo hacía vivir todos los días”.





SEGUIR LEYENDO: