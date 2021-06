El Loco Montenegro habló de su paso por Masterchef Celebrity: “Terminé con ataques de pánico y hoy estoy con psiquiatra”

El Loco Montenegro sufrió ataques de pánico por su participación en MasterChef (Telefe)

Hernán Montenegro, más conocido como El Loco, compitió en la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el exitoso ciclo conducido por Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Con su carisma, el ex basquetbolista se convirtió en uno de los participantes más queridos por el público. Pero el pasado 19 de abril, quedó eliminado del reality culinario por decisión del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

En una entrevista con Alejandro Fantino, Montenegro habló de la enorme popularidad que ganó por su paso en el programa: “Esto es simple. Yo no me comí la película, sabía que esto eran 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol. Si la sabés estirar un poco más y la sabés utilizar, que es lo que estoy tratando de hacer”.

Además, señaló que antes de debutar él ya sabía que iba a durar ocho semanas en el reality. “Yo me clavé ocho semanas, porque me di cuenta cómo era el juego... Es una masacradora. Ayer hablé con Boy Olmi (otro concursante de la primera temporada) del sufrimiento. Yo terminé con ataques de pánico y hoy estoy con psiquiatra. Terminé mal por la presión”, reconoció en el ciclo Fantino a la tarde que se emite por América.

El Loco Montenegro en Fantino a la tarde (Video: América)

Cuando el conductor le preguntó cómo lo había afectado tanto el certamen si fue un campeón olímpico, Hernán le respondió: “¿Sabés que pasa? Te ve media Argentina. Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote. Es un juego hermoso, te hace pasar por todos los estadíos. Preguntale a quien haya pasado por el programa”.

Incluso reconoció que en la última etapa, le rogaba a sus compañeros que cocinaran bien para que él pudiera irse de la competencia: “Cuando me echan de Masterchef, me pasan al after hour que es enfrentarte con los eliminados. Llegó el primer día y la conozco a Dolli (Irigoyen), que es una genia. Me tocó con Sol Pérez y le dije: ‘Cociná bien así me voy al carajo’. Ella cocina como el culo y gano. La otra semana entra Daniel Áraoz. Le dije lo mismo, pero cocinó como el culo y sigo. Después, La Negra Rincón cocina para el culo y sigo de largo. Hasta que me agarró Carmen Barbieri. Le pedí por favor que cocinara bien porque me quería ir. Ella cocinó bien y me fui”.

Por otra parte, se refirió al coronavirus y opinó sobre cómo las restricciones afectaron a todos los sectores, en especial a la gastronomía: “Vivo en Malabia al 1600 y (los restaurantes) están todos muriendo. Los mozos están todos tristes. Nadie trabaja. Con el tema del delivery o take away no se puede subsistir. Acá hay una realidad, el bicho va a seguir estando, vacunados o sin vacunar... Yo ya no escucho a nadie porque son todos unos mentirosos, empezando por los laboratorios, porque esto es una realidad”.

Por último, explicó por qué no se quiere dar la vacuna contra el covid-19: “Yo no me voy a vacunar ni en pedo. No soy un chanchito de Indias”. Fantino lo frenó y le dijo: “Pero está probada la vacuna”. El Loco mantuvo su postura: “¿Probada en qué? Una vacuna que hiciste en seis meses... Cada uno que haga lo que quiera. Yo decidí no vacunarme momentáneamente... Es una vacuna que se hizo rápidamente para hacer este negocio que es trillonario y supera todo”.

