Prohibieron salir del país a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, acusados del homicidio de Diego Maradona

Agustina Cosachov y Carlos Diaz, miembros del equipo médico del exfutbolista Diego Maradona (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Hoy por la mañana, el juez de garantías Orlando Díaz, que entiende en el expediente que investiga la muerte de Diego Armando Maradona bajo una fuerte acusación de homicidio simple con dolo eventual, prohibió a la psiquiatra Agustina Cosachov y a Leopoldo Luque salir del país.

La decisión fue tomada luego de que los fiscales del caso -Laura Capra, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren, coordinados por el fiscal general de San Isidro, John Broyad- imputaran a quienes consideran los principales responsables de la salud y la muerte del ídolo, fallecido en noviembre pasado. Los fiscales pidieron la prohibición de sus salidas de la Argentina y los citaron a indagatoria. La medida tomada por el juez Díaz también alcanza a los otros cinco imputados del expediente, como el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

El juez, entre sus motivos, adujo un posible riesgo de fuga de cara a una dura pena si son encontrados culpables. “En relación a la verificación de peligro cierto de frustración de la finalidad del proceso de no adoptarse las medidas, vinculado claro está al principio de necesidad antes invocado, ha de tenerse en miras, entre otras aristas, el suceso imputativo enrostrado a los encausados y la calificación legal precariamente seleccionada”, afirmó. “No puede soslayarse la altísima expectativa de pena”, continuó.

Luque y Cosachov, además del homicidio simple, están acusados de los delitos de uso de documento privado falso y falsedad ideológica por emplear papeles con la firma supuestamente falsificada de Diego, así como emitir certificados médicos sin haber controlado a su paciente en persona.

Mi amigo y yo: Maradona y el neurocirujano meses antes de la muerte.

Madrid se había opuesto mediante sus abogados defensores al pedido de los fiscales, según relata el fallo firmado por el juez al que accedió Infobae, “por considerar que resulta violatorio del principio constitucional de libertad de tránsito, fundando su pretensión en normativa constitucional y supranacional como también en la inocencia de su defendida”. El pedido de su defensa también fue rechazado. Sus propios abogados aclararon que no tenía voluntad de salir del país.

El capítulo de la enfermera en el caso es particularmente curioso. La enfermera estuvo presente en el country San Andrés el día de la muerte. Según su versión, lo escuchó orinar cerca de las 7:30 AM, el último signo de vida. No hubo una confirmación visual, apenas lo escuchó. Pero el documento que llegó al WhatsApp de la fiscal Capra decía otra cosa. Había una entrada a las 9:30 AM, en donde la enfermera supuestamente intentó controlar los signos vitales de Diego. El ex campeón del mundo, de acuerdo al documento, se negó a dejarse chequear.

En su ampliación de esta madrugada, Madrid reconoció efectivamente haberlo escuchado orinar, pero dijo algo sumamente curioso sobre la segunda entrada en el documento entregado a la empresa de enfermería para la cual trabaja. “Escribí en el reporte que le intenté controlar signos vitales, lo cual no es cierto”, afirmó Dahiana según una fuente judicial de alto rango: “Lo puse por una indicación del coordinador”.

Las indagatorias comenzarán el lunes 31 de este mes y se extenderán hasta fin de junio: Luque y el psicólogo Díaz ya recibieron la eximición de prisión tras pedidos de sus abogados.

