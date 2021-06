El duro relato de Rodrigo Lussich al recordar un accidente callejero: “Me desangraba, alguien me ayudó, un ángel de la guarda”

Rodrigo Lussich

En medio de su segmento de Los Escandalones en Intrusos, Rodrigo Lussich se tomó unos minutos para recordar un episodio que podría haberle costado la vida y cómo un desconocido, a quien considera su “ángel de la guarda”, lo ayudó.

“Yo estaba con el perro, con mi anterior animal, un labrador, el perro se trenza con un dálmata”, comenzó la anécdota y se interrumpió para aclarar que su relato tenía más que ver con algo paranormal que con algo lúdico. Luego siguió: “Pongo la pierna para separar a mi perro del dálmata, el dálmata me muerde la arteria femoral”.

Rodrigo Lussich con Nano, el perro que tiene desde hace unos años

“Estaba en la calle, era primavera, íbamos al parque y el dálmata me perfora la arteria y empieza un sangrado, que pude desangrarme en minutos, estaba paralizado porque no entendí, no podía hacer nada, era una canilla”, contó y aseguró que aunque era peligroso, en ese momento Dios no quiso llevarlo: “No era mi hora, tena colgado un pulóver porque estaba refrescando, en mis hombros, alguien apareció de la nada, no se me había ocurrido, me desató el pulóver y me hizo un torniquete y me salvó la vida”.

¿Quién era aquella persona que lo ayudó? El conductor de Intrusos con Adrián Pallares nunca lo supo: “Cuando miré a mi alrededor a ver quién me había ayudado esa persona había desaparecido, alguien lo hizo, me salvó la vida literalmente, la ambulancia tardó en llegar y vino un ser muy querido mio a ayudarme”.

“Fue un ángel de la guarda, alguno de mis abuelos. No podría especificar quién, pero alguien bajó, me puso el torniquete, desapareció y me salvó la vida porque yo me desangraba”, cerró su anécdota el periodista, seguro de que alguien del más allá intervino por él.

Tras la salida de Jorge Rial de Intrusos, Rodrigo se posicionó junto con su compañero desde hace décadas, Adrián Pallares, como la nueva dupla conductora del ciclo y mantiene su segmento de Los Escandalones, en el que elabora un ranking con las cosas más insólitas del mundo del espectáculos.

El lunes, en referencia al Día del Periodista, Lussich realizó un posteo en el que recordaba sus inicios. “Hace 30 años empezaba en la tele en el viejo canal zonal Vip. Recuerdos de mil historias, amigos y colegas. Se me pianta un lagrimón”, escribió junto con un video de aquellos años. Su compañero en la conducción, comentó su posteo: “Así arrancó todo, siempre buscando el quilombo”.

Hace unos días el periodista fue muy duro a referirse a la China Suárez, a quien no trató en buenos términos, luego de analizar los comentarios de la gente en las redes sociales sobre la actriz: “Para muchas mujeres es una rompehogares, le dicen ‘la paltera oportunista’ y ‘una cueva para la zorra’... ¡Lo que no le dicen! Yo no sabía que la China era tan malquerida en las redes… La gente no banca esa relación”.

No es la primera vez que sus opiniones causan polémica, ni tampoco la última. Esta semana, al referirse a los rumores de crisis entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona ironizó: “¡Qué raro que una relación de Osvaldo termine por una infidelidad! ¡Estamos sorprendidos! No sabemos qué pasa con Daniel Osvaldo que las relaciones de él nunca terminan por desgaste o por carácter. Siempre terminan por cuernos”.

SEGUIR LETYENDO: