Juana Repetto se prepara para la llegada de su segundo hijo: “Es muy fuerte cerrar esta etapa de familia monoparental”

Algunas de las fotos que compartió Juana Repetto junto a su hijo Toribio (IG: @juanarepettook)

Juana Repetto transita la recta final de su embarazo. La actriz está esperando a Belisario, fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto, quien ya tiene una hija llamada Lupe. Ella, en tanto, fue madre soltera de Toribio, quien nació a través de una inseminación artificial. En las últimas horas le dedicó un emotivo posteo a su primer hijo y contó cómo comenzó la “despedida” de la familia monoparental” que formó hace casi cinco años.

“Hace unos días que cuando nos acostamos, después de darnos un beso y abrazo de buenas noches, Toro nos dice: ‘Beli y mamá, son la mejor familia que puedo tener. Los amo’. Palabras textuales. Similares a las mías de cada noche: ‘Agradezco al universo tenerte y que goces de perfecta salud, sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo’”, escribió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto en su cuenta de Instagram.

También relató que luego de aquella despedida de las buenas noches se quedan abrazados -“acurrucados”- hasta que su hijo se queda dormido. “Y ahora, ¿qué onda con eso?”, se preguntó la actriz que en las próximas semanas dará a luz a Belisario. “¿Podremos seguir teniendo esos momentos? Seguramente algunos días sí y otros no. Pero solo de pensar que algún día lo necesite y yo no pueda dárselo se me estruja el corazón”, se sinceró Juana.

El tierno video de Toro hablándole a Belisario (Instagram)

“Es muy fuerte para mí (seguramente para los dos) cerrar esta etapa de familia monoparental. Que, si bien se viene agrandando -otra cosa que también agradecemos cada noche- nosotros siempre seguimos siendo ‘nosotros dos’. Y ahora, con la llegada de Belisario, finalmente se consolida esta familia que pronto será de cinco”, agregó Juana en el posteo que acompañó con distintas fotos con su hijo mayor.

Por su parte, destacó que algunos de sus seguidores le resaltan que “notan cierta angustia al hablar de Toro”. “O que pareciera que no quiero, o querré, al mi bebito. Y yo lo deseé tanto como a Toro. Lo espero con todo el amor del mundo”, aclaró. “Pero sí, es cierto que estoy haciendo una especie de duelo de la familia monoparental que elegí en su momento. Me costó, me cuesta”.

La divertida foto de Juana Repetto y su marido

“Ya estoy lista para esta familia con la que también soñé toda la vida. Y, sin duda, se viene una etapa en la que seguramente también todo se vaya poniendo cada vez más lindo, como lo fue en mi vida desde el nacimiento de Toro”, continuó la actriz y le dedicó unas emotivas palabras a su hijo mayor: “Te amo con todo mi ser. Sin duda, pero sin duda alguna, los momentos más felices de mi vida empezaron cuando llegaste vos y mi vida se fue poniendo cada día más linda. Me hacés la mamá más feliz del mundo (entre otros millones de sentimientos, estados y emociones que vamos pasando), pero sin duda, y a pesar de cualquier cosa, sos lo que más feliz me hace en el mundo”.

(IG: @juanarepettook)

(IG: @juanarepettook)

“Todos los días son mejores desde que estás. La familia es más feliz y unida. Sos el maestro más espectacular que alguien podría tener. Espero estar pudiendo darte alguito de todo lo que me das vos. No tengas dudas de que lo intento cada día de mi vida. Trabajo mucho para poder acompañarte de la mejor manera”, agregó en el posteo que le dedicó a Toribio.

Y también le habló a su bebé en camino, que nacerá en las próximas semanas: “Belisario, te espera el mejor hermano del universo. Te amamos. Los amo”.

SEGUIR LEYENDO: