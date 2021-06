Contrato con Netflix, expansión gastronómica y espíritu sustentable: el presente de Victoria Vannucci en Estados Unidos

Victoria Vannucci es una amante de la naturaleza

Victoria Vannucci resurgió más sólida y fiel a si misma que nunca. Instalada en San Diego, sobre la costa oeste de Estados Unidos, la ex esposa del empresario Matías Garfunkel no para de crecer y reinventarse. ¿Lo último? Firmó contrato de exclusividad con Netflix. “Se la verá cocinando con grandes estrellas y nuevos talentos de la gastronomía de Estados Unidos. Por su frescura y su expertiz es la persona ideal para liderar un programa de este tipo”, contaron desde la productora Linda Vista Estudios, quienes están a cargo del nuevo programa de la ex modelo y hoy empresaria.

Mamá de Indiana (8) y de Napoleón (6), Victoria –que en los Estados Unidos es conocida popularmente como Vick Vannucci– ya está pleno armado de su nuevo proyecto televisivo. Para eso, según explican desde la productora, el primer paso fue lanzar su canal de YouTube y su cuenta de TikTok. “La idea es que desde ahí pueda ir compartiendo videos para crear conciencia en materia de cuidado ambiental y animal”, contaron desde Linda Vista Estudios y se manifestaron entusiasmados con la nueva apuesta. En ese sentido, todos son buenos augurios. “En los últimos días su cuenta de Tik Tok (@Vick_Vannucci) creció exponencialmente gracias a los videos que subió con el hashtag #sustainabilitysexy. Todo con el concepto de no desperdiciar nada en la cocina, no usar plástico y recurrir siempre a productos, recipientes y utensillos ecológicos y orgánicos”, detallaron desde la productora.

Y Vick sabe de lo que habla porque tiene varios restaurantes en San Diego que se hicieron famosos no solo por su cocina, sino también por entregar la comida del take away con productos de aluminio, que se pueden reutilizar y de esta manera ayudar al planeta. “Vick está asociada a un equipo de proteccionistas súper reconocidos, cuya misión es salvar a las ballenas del daño inconmensurable que les provocan los plásticos que fueron usados por el ser humano y que terminan en el mar”, reflexionaron desde la productora que está ligada a temas ambientales.

Más allá del éxito de Victoria en TikTok, su cuenta de YouTube (@Vick_im) también muestra un crecimiento exponencial. Allí la empresaria publica videos para reeducar sobre qué hacer con los alimentos que sobran y cómo reutilizarlos en otras comidas para no tener que tirarlos. De hecho, en su momento –en plena pandemia– Vick decidió recorrer las calles de San Diego para entregarle comida a los homeless de la ciudad. Siempre con un lema: “la comida no se tira”. Por otro lado, siempre muestra las oraciones que comparte con su equipo antes de cocinar para que las comidas tengan una energía especial.

¿Más? Según adelantaron desde la productora, la semana que viene Vick publicará uno de los videos más especiales para ella, que será sobre la Argentina, la tierra que la vio nacer y crecer gran parte de su vida. De hecho, su país está muy presente en sus restaurantes. Sus clientes suelen elogiar y comentar su chimichurri y su salsa criolla, muy típicos de nuestras pampas, pero desconocidos en los Estados Unidos. Aunque claro que ese no es el único aporte de Victoria a la gastronomía del lugar. La empresaria inventó los “tacos revolution” que son furor en San Diego. ¿La clave? Son la fusión de comidas de tres países (México, Perú y Japón). Todo gracias a que Vick es especialista en comida Nikei, una de las más difíciles del mundo.

Su emporio gastronómico consta de dos sucursales de su restaurante Pachamama –el más importante es el de San Diego (California)– y el próximo año inaugurará dos nuevos, uno en Los Ángeles y otro en Las Vegas. También está el proyecto de abrir uno en San Francisco. Hoy en día, muchos de sus productos se venden en los supermercados orgánicos más selectos de los Estados Unidos. Con tanto conocimiento en la materia, Vick –dueña de un espíritu incansable– planea lanzar un libro de recetas.

De esta manera, la mujer que supo encontrar su mejor versión, sigue demostrando que de todo se aprende. Después de ser repudiada en 2016 por cazar animales junto a su ex marido, Matías Garfunkel, la empresaria se convirtió en proteccionista de la mano de la organización Human Society y, además, con las ganancias de Pachamama hace donaciones a través del Hero Programa. Porque si de renacer se trata, Victoria Vannucci sabe mucho.

