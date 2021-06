Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus y bromeó por el lugar que le asignaron: “¡Me hacen sentir una vaca!”

Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus (Video: Instagram @dariobarassi)

“Un poco angustiado y un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también. Abrazo”, había dicho Darío Barassi hacia fines de enero pasado, describiendo sus sentimientos al enterarse de que contrajo coronavirus.

Ahora, llegan noticias más alegres y de alivio para el conductor de 100 Argentinos Dicen (ElTrece). Y es que pudo darse la vacuna contra el coronavirus. Así como cuando confirmó que estaba contagiado, volvió a utilizar su Instagram para contárselo a su seguidores. Y lo hizo de un modo muy particular, a través de un video que titulo como “Gordo vacunado”, en el que relató su experiencia.

“Les quiero contar algo: primero un poco en serio, después con un poco de humor”, introdujo el humorista y anunció: “Estoy vacunado”, algo que reafirmó mostrando su certificado. “Era un tema que me tenía nervioso, me tenía angustiado y preocupado. Porque si bien yo ya había tenido el bicho y si bien en mi trabajo se cumplen con todos los protocolos posibles, no dejo de estar muy expuesto y eso me preocupaba mucho por mi familia y por mí. Aparte de la condición de la gordura ...”, graficó Barassi.

Darío Barassi conduce "100 Argentinos Dicen" (El Trece) imprimiéndole su humor e histrionismo

Además, contó sentirse muy feliz por el hecho de haberse podido vacunar en su ciudad de residencia y no en el exterior, ya que estaba a punto de viajar: “En un mes me voy de viaje, voy a estar unos días afuera, y pensé que me iba a tener que vacunar afuera”, contó. Y agregó: “Pero por suerte acá en Capital Federal habilitaron para las personas con mis condiciones. Me anoté y a las 24 horas ya me estaban dando un turno. Así que quiero felicitar y ponderar eso”, dijo el conductor.

Respecto del procedimiento con el que fue inoculado, Barassi describió que “vine y en dos segundos ya estoy vacunado. En ese sentido, estoy tranquilo y aliviado. Y le deseo a todo el mundo que pueda tener esta misma tranquilidad, lo antes posible”, deseó.

Fiel a su estilo, decidió rematar su relato en el vacunatorio con una buena dosis de humor. “¿La parte graciosa? Me mandaron a La Rural, chicos. No se puede ser tan hijo de puta. ¡Me hacen sentir una vaca!. ‘Gordo, andá a La Rural a vacunarte’. Un poquito de humor, estoy tranquilo y contento”, dijo.

Y por último, dejó un mensaje de aliento para sus seguidores: “ Vamos argentinos, que nos sobra actitud y huevos. No sé si alcanza, pero... a bancar ”, expresó Barassi.

El recibimiento de Emilia, la hija de Darío Barassi, a su abuela, recién vacunada

A mediados de abril, Barassi había expresado alegría por la vacuna, pero por la que recibió su madre. Cuando ocurrió, el conductor subió un video que muestra el momento en el que su pequeña hija Emilia va a recibir a su abuela luego de este acontecimiento.

“La vi muy poco hoy a la Pipi. Hoy vacunaron a mi vieja… Y yo pienso en este abrazo. Te amo enana. Te quiero viejita”, escribió junto a las imágenes en las que se la ve a la nena yendo a abrazar a la madre del actor. En una story anterior, también había publicado el certificado de vacunación de su madre, donde expresó: “¡Qué alivio, vieja querida!”.

