Nati Jota reveló a qué jugador de fútbol argentino le mandó mensajes privados por Instagram para intentar conquistarlo

Nati Jota

Nati Jota fue invitada al ciclo Flor de equipo, que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe. La periodista se animó a participar en el “cuestionario intragable”, un juego en el que debía responder con la verdad o comer algún plato desagradable.

Durante la charla, la influencer confesó que si le gusta algún famoso no tiene problemas en contactarlo a través de las redes sociales. “Mando muchos mensajes a personajes internacionales. A Mario Casas le mandé un montón, después lo borro. Nunca me respondió. Después le mandé muchos mensajes privados al Tucu Correa, un jugador de la Selección que juega en Italia”.

Luego, Nati señaló: “Él me gusta mucho, es muy lindo, es el que dicen que está con Tini (Stoessel), o sea no tengo chances. Pero bueno no importa, yo lo intenté. No creo que esté con Tini, yo no sabía, no estaba confirmado... Me parece hermoso, pero no me da bola, no me responde, ni me mira los mensajes”. Con tono irónico Marcelo Polino aseguró: “Hay una guerra mediática. ¡Nati Jota le quiere sacar el novio a Tini!”.

Nati Jota contó con qué jugador de fútbol le gustaría salir (Video: Flor de equipo, Telefe)

Además, con el objetivo de conquistarlo incluso le pidió ayuda a sus amigos Grego Rossello y Nico Occhiato: “Yo estoy enamorada en serio y él lo sigue a Grego, entonces yo le dije: ‘mandale un mensaje al Tucu Correa y decile que me de bola’. También se lo hice hacer a Nico Occhiato y a los dos le puso: ‘jaja, una genia Nati”.

Florencia no entendió muy bien la explicación y le pidió que volviera a contar cuál había sido su estrategia para poder hablar con el deportista. Entonces, Nati le aclaró: “Como no lee los mensajes, yo dije quizás no los vio. Viste que el optimismo uno lo lleva con ilusión hasta el final. Entonces pensé: ‘que le mande Grego, que el Tucu lo sigue, y el mensaje le iba a aparecer bien’. Bueno, él respondió: ‘Jaja una genia Naty’. Como buena onda. Pero yo estoy enamorada”.

La periodista está soltera desde su separación de Bruno Siri, un rugbier que conoció durante unas vacaciones en el Caribe. Estuvieron casi dos años en pareja hasta que decidieron que lo mejor era estar distanciados. Más tarde, Bruno se puso en pareja con Ivana Nadal. El noviazgo se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y ahora están conviviendo.

Tini Stoessel y Joaquín Correa

Cabe recordar que los rumores de un supuesto romance entre Joaquín Correa y Martina Stoessel comenzaron en mayo pasado. En el programa Intrusos de América contaron que el delantero de la selección argentina y la Lazio de Italia suele poner los “likes” en las fotos y videos que publica Tini.

La cantante y actriz está soltera desde su separación de Sebastián Yatra. En sus redes sociales, ella anunció la ruptura: “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos”. El mismo mensaje también fue publicado por el artista colombiano para evitar especulaciones. Mientras que, el jugador de la Serie A de Italia finalizó su relación con la modelo y Miss España, Desiree Cordero, que también fue novia de Cristiano Ronaldo.





SEGUIR LEYENDO: