Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana del 5 y el 6 de junio

Llega un nuevo fin de semana y se revalidará la puja por el rating del sábado a la noche: Andy Kusnetzoff y Juana Viale pelearán nuevamente por conquistar a la audiencia con sus programas PH Podemos Hablar (Telefe) y La noche de Mirtha (El Trece), respectivamente. La emoción, el debate, las historias de vida y los momentos distendidos se suceden en cada una de las propuestas, una de los cuales tendrá este sábado un condimento muy especial.

A tono con las últimas emisiones -la del último sábado, con Mauricio Macri como único invitado-, Viale tendría una mesa 100% política. Desde las 21.30 recibirá al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; al periodista, escritor y conductor de radio, Jorge Fernández Díaz; el periodista y conductor de TN Nicolás Wiñazki; y el periodista y relator de fútbol en ESPN y Radio Mitre, Federico Bulos. Con el objetivo de hablar sobre la actualidad política y el camino a las próximas elecciones legislativas, la nieta de Mirtha intentará marcar agenda.

Este sábado, Emilio Monzó será uno de los invitados de "La Noche de Mirtha" (Foto: Matías Arbotto)

En un mood mucho más relajado y con menos rosca política, a las 22 horas y por la pantalla Telefe, Andy Kusnetzoff recibirá a la periodista Cristina Pérez, la influencer Stefi Roitman, el músico Pipo Cipolatti, el actor Alejandro Fiore y la conductora Teresa Calandra, quienes seguramente sorprendan en el ya clásico “Punto de encuentro”, la estrella del programa y en donde se dan los momentos más jugosos.

En la noche del sábado, Cristina Pérez será una de las protagonistas de PH (Foto: Gustavo Gavotti)

Después de la compulsa del sábado, el domingo al mediodía Juana tendrá revancha al frente de Almorzando con Mirtha Legrand. Desde las 13.30 y, como siempre, en El Trece, contará con una mesa variada, más artística en comparación con la del sábado. Karina La Princesita -de gran presente en La Academia de ShowMatch- estará a cargo del show musical, pero también serán de la partida el escritor Eduardo Sacheri, la chef jurado de El gran premio de la cocina, Ximena Sáenz, y el actor Felipe Colombo.

Como sucede cada fin de semana, lo que se hable en los respectivos programas será tema de conversación en el resto de la jornada. La charla de Macri con Juana dejó mucha tela para cortar: llamó la atención el relato de cómo fue hacerse cargo de la presidencia, especialmente en el año 2018. “Hubo noches que fueron terribles. Cuando vino la crisis de la sequía, iba transmitiendo cada vez menos porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedras después de que habíamos ganado en el 2017 y todo ese desastre. Ahí se me quebró el Gobierno, y se me quebró la cabeza. Empecé a sentir que nada alcanzaba. Intentaba a las 7 u 8 de la noche, cuando entraba a Olivos, olvidarme de todo, cerraba todo, no prendía la televisión, ponía Netflix, y hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana, trataba de reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos ”, dijo Macri sin ponerse colorado.

Karina La Princesita se sentará el domingo al mediodía en la mesa conducida Juana Viale y además hará el musical para "Almorzando con Mirtha Legrand"

En tanto, el sábado pasado en PH se destacó Juanse con su andar desenfadado y desopilante. “¿Es verdad que Jagger preguntó por tu mujer?”, lo sorprendió el conductor. “Estaba mi mujer con una amiga y cae este muerto. La vio a Julie y se saludaron”, relató irónico el cantante. Pero la cosa no terminó allí. Mick dio media vuelta y se fue directo a recepción para averiguar en qué habitación estaba la mujer que acababa de saludar.

La siguiente secuencia tuvo lugar en una de las habitaciones del hotel. Juanse y Julie estaban acostados mirando televisión y de repente sonó el teléfono. Atendió Juanse y del otro lado de la línea estaba el cantante de la banda que había escuchado tantas veces, aunque de entrada no lo reconoció. El líder de los Ratones narró la situación con su reconocida capacidad para imitar voces. “Hello, ¿is Julie there?” (“Hola, ¿está Julie ahí?”), dijo impostando el tono. “Tenía una voz de esas tipo Ante Garmaz”, agregó con una mueca de desdén.

Juanse quiso saber quién preguntaba por su mujer, y la respuesta lo tomó por sorpresa. “Is the Rolling Stone’s singer” (“Soy el cantante de los Rolling Stones”), se presentó el mismísimo Mick Jagger. “Te voy a matar”, masticó Juanse y se dispuso a salir del cuarto en busca de su ídolo, pero no precisamente para pedirle un autógrafo. Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores y la situación fue tranquilizándose de a poco. “Se dio cuenta, nos llamó y fuimos los dos a estar un rato con él”, explicó.

