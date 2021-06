El llamativo video de Calu Rivero ordeñando a una vaca: “Gracias por permitirme ayudarte a sacarte leche”

Calu Rivero sorprendió a sus seguidores con este video de Instagram

En plena pandemia, Calu Rivero se encuentra alejada de los medios y se instaló en La Corazonada, una vivienda ecológica que construyó en Laguna Escondida, cerca de José Ignacio, en Uruguay. La actriz suele compartir en su cuenta oficial de Instagram videos e imágenes de sus días en el país vecino, en donde disfruta de una profunda conexión con la naturaleza y los animales.

En esta oportunidad, la influencer sorprendió a sus cientos de seguidores de la red social al compartir un video y fotos con una vaca. “La mamma, amma, ama incondicionalmente (SIC). Aurora, hermosa, aquí ordeñandote después de añooooos de no ordeñar a una vaca, que bien se sintió el contacto con tu cuerpo, el calor de tu cuerpo. Gracias por permitirme ayudarte a sacarte leche. Apoyo mucho. Te quiero mucho”, escribió la joven.

Calu Rivero disfruta de la lectura en su casa de José Ignacio

En Instagram, Calu también ha compartido imágenes con su pareja, el documentalista ruso Andrey Manirko. Cabe recordar que ella había blanqueado su relación amorosa en una publicación que realizó con motivo del cumpleaños de su padre, Guillermo. La celebración fue tan íntima, que sólo estuvieron presentes Rita, la mamá de Dignity -como ella decidió llamarse de un tiempo a esta parte-, y su novio. Además, Andrey ya se adaptó a algunas costumbres locales y suelen tomar mate con su novia, mientras disfrutan de la playa y los paisajes.

El inicio de la pandemia sorprendió a Rivero viviendo en los Estados Unidos, donde aprovechó para trabajar y estudiar. En un primer momento, vivía con su pareja en un departamento de Nueva York. Pero ambos se mudaron a un santuario de animales rescatados en Nueva Jersey. En dicho lugar, que está ubicado en las afueras de la ciudad, no tenían los servicios básicos, como agua corriente y gas natural, por ejemplo. Más allá de no tener de estas comodidades, aprendieron a disfrutar de la vida silvestre y se las arreglaron. “Es mágico sentir este profundo respeto y afinidad. Vivir en el santuario Tamerlaine es una experiencia increíble. Uso ropa para mí, no para ciertas ocasiones”, relató en ese momento la actriz.

Calu Rivero blanqueó su relación con Andrey Manirko en el festejo de cumpleaños de su papá

En la última entrevista que dio en junio de 2020, la influencer habló con la periodista Catalina Dlugui sobre las enseñanzas que había aprendido durante esta pandemia: “Esta cuarentena me ayudó a aprender... ¿cómo decirlo? A aprender a desapegarme de esos hábitos que ya no necesito más... También me sirvió para aprender a adquirir otros hábitos que me permiten mayor independencia. Como meditar ordenada y sistemáticamente, para poder organizar mi vida. Eso me gusta, me da mucho poder”.

Además, Calu aseguró haberse dado cuenta de “el poder de la palabra” en estos tiempos en los que los abrazos y las demostraciones físicas de cariño nos son posibles. “El alcance de lo que se dice cobra más relevancia y es la única manera de estar presente. Por eso es tan importante la forma en que nos comunicamos”, explicó la joven. Luego, reflexionó: “Yo hace mucho que vengo hablando de ser vulnerables. Ser vulnerables es tener el coraje de mostrarse imperfectos. Es tener compasión hacia uno mismo y hacia los otros. Es tener, por sobre todo, amor propio para renunciar a eso que pensabas tenías que ser. Para ser quién querés ser o quién sos realmente. Y si en esta pandemia podemos mostrarnos más vulnerables o nos volvemos más vulnerables, creo que podemos llegar a un lugar mucho mejor como sociedad”.

Calu Rivero tomando mate en la playa con su pareja





SEGUIR LEYENDO: