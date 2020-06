“Parecía una estatua del Museo de Bellas Artes que quería tomarse un taxi. Entré parado al taxi. Llegué a casa, me tomé un lexotanil. Me bañé como pude y me recuperé. Me tomé medio Bourbon, me cambié y estaba perfecto. Me sequé el pelo y me volví. Te puedo asegurar que no habían pasado más de dos horas, como mucho tres”, contó Juanse mientras Ciro se moría de risa.