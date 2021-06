El rol fundamental de Romina Yan para que Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieran

La historia de amor ente Luisana Lopilato y Michael Bublé ya es conocida por todos. Sin embargo, algo que no muchos saben es que Romina Yan, quien conoció a la actriz en Chiquititas, fue crucial para que la rubia y el cantante canadiense se conocieran.

La actriz contó detalles de la anécdota en el programa de Jey Mammon, donde Cris Morena estaba como invitada celebrando los 30 años de Jugate Conmigo: “Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”.

Luego, detalló agradecida: “Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”.

La boda de Lopilato y Bublé

Pero eso no fue lo único que Lopilato tenía para contar y agradecer a Morena y a su hija fallecida en el 2010 y recordó otra anécdota un poco más vieja: “Me acuerdo cuando se venía mi fiesta de 15, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo trabajábamos, todos ayudábamos en mi casa porque vengo de una familia humilde. En ese momento no llegábamos para poder hacer la fiesta de 15 que tanto soñaba y Cris fue una de las personas que me ayudó para que mi sueño se haga realidad”.

En su paso por Los Mammones, la actriz y productora contó cómo pasó a hacer Chiquititas: “En un momento quería estar mucho más con mi familia. Venía de muchos viajes teatros, viajar por todos lados de la Argentina. Y mi hija Romina me dijo: ‘Mamá, quiero ser actriz’. Y si ella quería ser actriz y yo estoy tan fuerte... Sentí un poder extraño que no estaba buscando. Yo era como el flautista de Hamelin, voy para un lado o para el otro... y ahí me jugué. Y ahí me jugué, Casi me muero porque tenía como seis personalidades. No sabía si era Cris Morena, si era Cristina Yankelevich, Cristina de Giácomi...Lo sufrí bastante porque fue un cimbronazo, aunque elegido”.

Después, Jey le consultó por “las señales que te da Romina Yan en la vida”. “Yo creo que la gente no se va cuando uno vive en uno. Como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno. Ella, tanto a mi, como a mis nietos y a la gente que ama, nos da señales permanentes de todo. Yo creo que está en las mariposas y los colibríes. Y mi nieta me pregunta: ‘¿Cómo hago para pensar que está en las mariposas?’, Y creé que están en las mariposas y van a estar en las mariposas. Sé que está, sé que aparece. Yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes”.

“Todo lo que hago tiene que ver con conectar con ella y tener la integridad que se necesita para estar al lado de alguien como ella”, concluyó la productora sobre su hija, fallecida en 2010.

SEGUIR LEYENDO: