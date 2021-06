El manager de Alex Caniggia habló de la polémica con Masterchef Celebrity: “Ni él, ni yo, ni la producción pensábamos que iba a llegar tan lejos”

El representante de Alex Caniggia habló sobre la definición de Masterchef Celebrity (Video: Intrusos, América)

Aun no está claro qué fue lo que pasó con Alexander Caniggia en Masterchef Celebrity (Telefe): que abandonó, que fue descalificado, que quedó afuera en plena competencia. Las informaciones son confirmadas y desmentidas casi a la misma velocidad, mientras los días avanzan y se está cada vez más cerca del final.

En ese plan, Fabián Esperón -manager de Alex- habló con Intrusos (América) en la tarde del viernes para contar cómo se siente su representado. Sin spoilers y con mucho misterio: “Yo sé quién se va el domingo, quién se va el otro domingo, pero no puedo decir lo que va a pasar. Tenemos contratos firmados. Y yo cumplo con eso”, preludió Esperón.

Sin embargo, contó que “Alex está extremadamente contento con el programa, muy feliz, le gusta Masterchef. Está en instancias que ni él ni yo ni la producción pensábamos que iba a llegar tan lejos”. Pese a este devenir, también blanqueó que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis está realmente cansado. “Él vive cerquita de La Plata, en Hudson. Tiene una hora y media, y a veces, dos horas hasta Martínez. Después, 7 u 8 horas de grabación por día. Y después, una hora y media, dos para volver. Si vos sacás la cuenta son 12 horas por día. Hay mucha gente que trabaja 20 horas por día, sí. Tiene juventud, pero cada uno hace lo que tiene ganas”, dijo quien también es representante de Charlotte Caniggia.

La exótica hamburguesa que hizo Alex Caniggia en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

También habló del entusiasmo que sentía el mediático en las grabaciones del reality. “Todos los días Alex me manda el plato que hace y me cuenta cómo le fue: ‘Mirá esto, me salió bárbaro’. Otras veces me dice: ‘Siamo fuori, me salió mal, hoy me voy, esto no pasa’. Y sin embargo, él a veces se asombra de lo bien que le va”, subrayó.

Y también le solía contar cómo se lleva con sus compañeros. “Con algunos tiene buena onda y con otros no. Con Sol (Pérez) se lleva muy bien, con La Chepi también. Y me dijo que Georgina (Barbarrosa) le cae muy bien”. ¿Y con el jurado? “En general, se lleva bien. Con Donato (De Santis) creo que se hicieron amigos, Ale fue a su cumpleaños. Con Hitman (apodo que Caniggia le puso a Germán Martitegui) tenía buena onda, pero en el último tiempo me decía: ‘Hitman me está dando con un caño, yo no sé qué le pasa’ ”, reveló.

Este jueves se grabó la final de Masterchef Celebrity, que se emitirá el próximo domingo 20 de junio. Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Intrusos reveló que “Alex no fue a la grabación de la final”. Sin confirmarlo, Esperón dijo: “Si Alex no va a un programa, siempre avisa. Alex no es de faltar y no avisar, siempre es hablado y avisado”, puntualizó.

Otro cruce entre Alex Caniggia y Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

“Ale es muy de hacer lo que se le ocurre en el momento, siempre fue así. A mí me da bolilla porque lo conozco desde chico, pero es una persona totalmente diferente a lo que se ve en redes. Masterchef supo sacarle un poquitito de eso y mostrar algo de lo que es. Es alguien que genera reacciones buenas o malas, gente que lo ama y gente que lo odia. Si yo no lo conociera, sería de la parte que lo odia, me parecería alguien terriblemente pedante, un tipo con todo lo malo que se te pueda ocurrir. Pero lo conozco y sé que no es así”, dijo Esperón. Y agregó: “ El programa lo hizo más popular y más querible. Él quizás no lo diga en público, pero siente eso . Está contento por cómo se lo ve y lo que logra”.

Por último, Esperón desmintió nuevamente que exista la posibilidad de que Caniggia se sume a La Academia. “Hablo a diario con la gente de la producción de ShowMatch, porque somos amigos, y hasta el momento no hablé absolutamente nada de incorporar a Alex a La Academia”, dijo el representante y adelantó que están en tratativas con Telefe y Viacom para una nueva temporada de Caniggia Libre, el reality que Alex protagonizaba junto a Charlotte.

