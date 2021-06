Qué dijo Luciana Salazar luego de que Rocío Marengo la acusara de mandar fotos hot en el chat de los participantes de La Academia

Luciana Salazar (@showmatch)

A poco del comienzo de La Academia de ShowMatch (El Trece), Rocío Marengo creo un grupo de WhatsApp con los participantes de la competencia. La novia de Eduardo Fort reveló que se sorprendió por el contenido que compartían en el chat algunas de sus colegas. “Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno”, dijo en Los Ángeles de la Mañana.

“Luciana Salazar y Lourdes Sánchez son las dos más calientes”, señaló la participante en diálogo con el conductor Ángel de Brito, que también se desempeña como jurado de La Academia con Hernán Piquín, Pampita Ardohain y Jimena Barón. Y cuando le consultaron si las imágenes que mandaban eran propias, Rocío contestó: “No, no, no. No se sabe si son de ella (por Salazar) porque son partes puntuales”.

En una entrevista exclusiva con Teleshow desde los Estudios Baires, Luciana habló del contenido que manda en el chat grupal que comparte con sus compañeros de La Academia: “No, todos nos copamos, lo que pasa que tal vez Lourdes y yo somos las más activas mandando stickers. Lo que pasa que Ro todavía en el mundo WhatsApp está redescubriendo, es bastante conservadora. De hecho no tenía tanto stickers, ella guarda todo lo que mandamos. Todos los participantes los guardan”.

Luciana Salazar habló con Teleshow sobre el chat grupal de La Academia

Luego, la participante señaló que con Lourdes suelen postear mensajes graciosos “para darle un poquito de pimienta” al grupo de WhatsApp. Respecto a posibles peleas y roces entre sus compañeros, Salazar señaló: “No me gusta delatar porque yo digo que lo que pasa en el chat queda en el chat. Pero algunos botonearon... No sabemos si hay peleas entre participantes, no sabemos si es un chiste, si lo creen. A veces preguntamos: chicos digan si es verdad o no, porque algunos se lo creen las peleas que pasan, pero es todo en chiste”.

Cabe recordar que esta semana se filtró una fuerte pelea en el chat entre Lourdes Sánchez y Mar Tarrés. Todo comenzó cuando Rocío Marengo puso las notas que tenía cada pareja en las imitaciones a artistas. Tarrés escribió en tono irónico: “Choreo de Mar, quejarse da sus frutos...”. La joven cordobesa se había quejado frente a Marcelo Tinelli por el disfraz que le dieron en la producción para esta performance. “Soy una Thalía low cost”, afirmó. Más allá de no parecerse tanto a la cantante, obtuvo un puntaje alto.

La pareja del Chato Prada se enojó por estas críticas al trabajo de los productores. Entonces Mar le dedicó un fuerte mensaje a Sánchez: “Ensayar y estar mil horas para esto, haber dejado mis amigos, mi casa, mi familia y toda mi actividad en Córdoba y dejar de lado mi trabajo a diario para poder ensayar todos los días también da frutos”.

La bailarina y conductora de La Previa de La Academia le respondió: “Lo sé perfectamente. Hace 12 años que estoy lejos de mi familia”. Mar no se quedó callada y le respondió: “Es obvio que nunca voy a bailar ni ser como vos, pero dentro de mi limitación, trato de dar lo mejor”. Lourdes le dio un consejo y le pidió que no le parecía justo criticar el laburo de la producción: “Relajate, Mar. Acá el que se enoja, pierde. Si no te pudieron hacer la máscara, habrán tenido sus motivos pero matarlos no da”.





