A mediados de abril, Tini había explicado lo “angustiante” que le resultaba vivir lejos de Yatra. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió, aun cuando recordó que los amores a la distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos”, dijo, pero destacó que -por la pandemia- la circunstancia esta vez era completamente diferente. “Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.