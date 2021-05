Soledad Aquino volvió a ser internada mientras espera un trasplante de hígado

Soledad Aquino es bailarina (Foto: @soledadaquilino)

Soledad Aquino fue internada nuevamente en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo mientras espera por un trasplante de hígado. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre contó los mensajes que intercambió con Marcelo Tinelli sobre su cuadro de salud de la mamá de sus hijas, Cande y Mica Tinelli: “Le habían dado el alta hace más o menos 15 días a Sole, a la espera de un trasplante. La llevaron a un centro, pero en ese centro no se sentían cómodas porque les pedían fotos a las chicas y a Sole. Así que la tuvieron que cambiar”.

Además, la panelista señaló en el programa de El Trece conducido por Ángel de Brito: “Ahora la volvieron a internar en la Trinidad. Marcelo me dijo que no fue de urgencia. Al estar a la espera del trasplante tiene un montón de estudios que se le van haciendo todo el tiempo. Entonces cada vez que le hacen alguno la tienen que internar. Están a la espera del trasplante, que puede tardar 3 o 4 meses”. De esta manera, la esposa de Diego Latorre llevó tranquilidad al dejar en claro que Soledad se encuentra bien de salud.

Antes de debutar con la nueva temporada de ShowMatch y el certamen La Academia, Tinelli habló del estado de salud de quien fue su primera esposa en una entrevista con LAM: “Fue un problema severo, una infección digestiva, una úlcera de duodeno que se le complicó. Tuvo que ser intervenida con una endoscopia de urgencia, está internada en La Trinidad. No te digo que está fuera de peligro porque está en terapia intensiva, pero está bien. Fuimos a visitarla con Guille (Valdes) y mis hijas”.

Más tarde, la actual novia de Coti Sorokin contó que su mamá necesitaba un trasplante hígado a sus seguidores de lasa redes sociales: “Sigo recibiendo estos mensajes tan pero tan hermosos. Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero, tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecer ser donantes. Pero no es el caso de ella. Gracias a todos. Me genera emoción leerlos”, expresó Cande en una historia de Instagram.

La cantante agradeció de manera extensiva a las muestras de amor que recibió en la red social. “¿Cómo agradecerles estas actitudes? Yo realmente voy a explotar de amor. Tantos mensajes tan hermosos y gente que se ofrece hasta para ser donante vivo. Los amo mucho y les agradezco profundamente con mi corazón entero”, señaló.

Su hermana Mica también se expresó al respecto, aunque un poco molesta por los rumores en torno a la salud de su madre. “Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. ¡Mi mamá está bien, gracias! Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! Son solo eso, REDES! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no”, agregó la hija mayor del conductor de ShowMatch. “Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias”, señaló la diseñadora de indumentaria.

