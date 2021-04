Cande Tinelli contó que su mamá espera un donante de hígado: “Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero”

Cande Tinelli y su mamá

A fines del mes pasado, Soledad Aquino, ex mujer de Marcelo Tinelli y la mamá de Micaela y Candelaria, había sido internada en la clínica Trinidad de Palermo, a raíz de una hemorragia digestiva. Y en los últimos días, según pudo confirmar Teleshow con fuentes cercanas a la familia, la mujer se contagió de coronavirus.

En este contexto, ante los rumores que trascendieron que necesitaría un trasplante, un seguidor de Cande se ofreció como donante. “No sé si el motivo será la cuarentena. Yo siempre fui solidario por mi gente querida, pero no sé por qué hace tiempo quiero hacer algo más”, escribió este héroe anónimo en una historia que compartió la cantante. “Estaría dispuesto, obviamente con el consentimiento de la familia y los médicos, de hacer una donación voluntaria de parte de mi hígado. Es algo que siento desde que se publicaron varios casos. Lo intenté y creo que es una misión más para mi vivir”, agregó.

Conmovida por el ofrecimiento, la cantante se tomó de estas palabras para agradecer de manera extensiva a las muestras de amor que recibe en la red social. “¿Cómo agradecerles estas actitudes? Yo realmente voy a explotar de amor. Tantos mensajes tan hermosos y gente que se ofrece hasta para ser donante vivo. Los amo mucho y les agradezco profundamente con mi corazón entero”, señaló.

La historia que compartió Candelaria en su Instagram

Este miércoles, y ante el ofrecimiento de otro seguidor para ser donante de su madre, finalmente la actual novia de Coti Sorokin confirmó el rumor y explicó: “Sigo recibiendo estos mensajes tan pero tan hermosos. Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero, tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecer ser donantes. Pero no es el caso de ella. Gracias a todos. Me genera emoción leerlos”, expresó en una story.

En el día de ayer, Mica también se expresó al respecto, aunque un poco molesta por los rumores en torno a la salud de su madre. “Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias! Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! Son solo eso, REDES! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no”, agregó la hija mayor del conductor de ShowMatch. “Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias”, señaló la diseñadora de indumentaria.

Mica Tinelli posteó en Instagram (Foto: @micatinelli)

Siempre cercano a Soledad –que tiene 59 años, es bailarina de flamenco, amante de la equitación y toda la vida mantuvo el bajo perfil–, hace unas semanas Marcelo Tinelli había contestado preguntas de sus seguidores en relación a este tema. “Marce, ¿cómo está la mamá de Mica y Cande? ¡Muchos éxitos este año!”, le preguntó alguien. Y, sin dar detalles del diagnóstico de su ex, Tinelli respondió: “Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”.

Pero además, en Los ángeles de la mañana, por El Trece, en su momento Tinelli sí ahondó en el tema: “Fue un problema bastante severo que tuvo, esta infección digestiva y úlcera del duodeno, que se le complicó. Tuvo que terminar intervenida con una endoscopia medio de urgencia, en terapia intensiva. Le agradezco a la gente de la Trinidad que nos trató de primera”.





