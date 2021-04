Con su mamá internada por una hemorragia digestiva y contagiada de coronavirus, Mica Tinelli rogó: “Sepan respetar”

Soledad Aquino es la mamá de Mica Tinelli (Foto: @soledadaquilino)

“Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias!”, señaló Mica Tinelli para arrancar con una historia de Instagram. Hacía referencia a Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, quien hace más de un mes está internada por una hemorragia digestiva en el Sanatorio La Trinidad de Palermo y además se contagió de coronavirus.

“Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! Son solo eso, REDES! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no”, agregó la hija mayor del conductor de ShowMatch. “Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias”, imploró la diseñadora de indumentaria.

La ex esposa de Marcelo Tinelli había sido internada a fines del mes pasado en la clínica de Palermo a raíz de una hemorragia digestiva que se complicó. En los últimos días había mejorado y estaba en condiciones de programar una fecha de alta, pero según pudo confirmar Teleshow con fuentes cercanas a la familia, se habría contagiado coronavirus dentro del sanatorio.

Cabe recordar que Candelaria, la segunda hija del conductor, hace unos días había confirmado mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram que había contraído la enfermedad al igual que su pareja, el cantautor Coti Sorokin. “Para todos los que consultan o para los medios que intentan sacar info de algún lado y termina siendo errónea, les cuento que tanto @cotioficial como yo estamos con Covid desde el día viernes. Desconocemos de dónde nos contagiamos, pero estamos aislados y nos sentimos bien”, comenzó diciendo la cantante que hoy anunció “free covid”.

Siempre cercano a Soledad –que tiene 59 años, es bailarina de flamenco, amante de la equitación y toda la vida mantuvo el bajo perfil–, hace unas semanas Marcelo Tinelli había contestado preguntas de sus seguidores en relación a este tema. “Marce, ¿cómo está la mamá de Mica y Cande? ¡Muchos éxitos este año!”, le preguntó alguien. Y, sin dar detalles del diagnóstico de su ex, Tinelli respondió: “Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”.

Pero además, en Los ángeles de la mañana, por El Trece, en su momento Tinelli sí ahondó en el tema: “Fue un problema bastante severo que tuvo, esta infección digestiva y úlcera del duodeno, que se le complicó. Tuvo que terminar intervenida con una endoscopia medio de urgencia, en terapia intensiva. Le agradezco a la gente de la Trinidad que nos trató de primera”.

Convencido de que su ex mujer va a salir adelante, el conductor que el 10 de mayo volverá a la tele con ShowMatch, en aquella oportunidad agregó: “No te digo que está fuera de peligro porque mientras que uno está en terapia intensiva... pero está bien”. Y como si fuera poco dio detalles del excelente vínculo que los une desde hace años y del que incluso es parte Guillermina, la madre de Lolo, el quinto hijo del conductor: “Yo voy. Fue Guille Valdés, también. Estábamos con Mica y Cande. Y fue un momento muy gracioso. Yo me hago el que canto y me dice que no puedo cantar nada. Y me pega unos gastes impresionantes. Guille le da manija, también. Recordamos todas las épocas en que me ponía medias blancas y remeritas blancas debajo de la camisa”. Todo con mucho humor, para levantarle el ánimo a Soledad Aquino y ayudarla a salir adelante.

