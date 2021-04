La furia de Rocío Oliva tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con Horacio Cabak: “Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer”

Rocío Oliva enfrentó a Horacio Cabak tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con el conductor

“La famosa tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak sería Rocío Oliva”, lanzó Denise Dumas en el programa que conduce con José María Listorti en El Nueve, Hay que ver este miércoles por la tarde. Ante la sorpresa de todos, la conductora relató que habría muchos mensajes y audios que confirmarían esa relación, y aseguró que se lo contó una persona cercana al ex modelo y conductor. “No es un amigo, pero sí alguien confiable, que trabaja en el entorno, en la producción. Un conocido”, subrayó.

Sin embargo, en la edición de Polémica en el bar, el programa producido por Gustavo Sofovich, donde ambos se conocieron, Horacio Cabak desmintió tener una relación con la ex pareja de Diego Maradona. “No tengo nada que ver con Rocío Oliva, están inventando cualquier cosa”, disparó. Y volvió a remarcar: “De mi vida privada no voy a hablar y no voy a hablar nunca, llega un momento que están imbécil lo que está pasando que me pregunto ‘¿mañana que van a decir...?’”.

Tras sus dichos, Rocío Oliva llamó a Mariano Iúdica y habló muy enojada por la situación que la puso como una de las protagonistas de esta historia. “No estoy tan bien porque la verdad que para mi esto es muy feo y muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que es algo que se está tirando cosas malas para todo el mundo. Ustedes son mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos y me conocen, y siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todavía”, dijo la joven enojada.

El descargo de Horacio Cabak por Rocío Oliva

“Necesito y que lo aclare Horacio porque no me conforma lo que dicen, están tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío... Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres porque sino todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón”, continuó ante la sorpresiva cara de asombro por sus dichos de Horacio Cabak.

“Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, entonces, yo no puedo pelearme con mi novio y estar mal por algo que no existe. Es una locura y una aberración, es muy feo de lo que se me está acusando. Que le diga un nombre a su mujer y ya está porque está ensuciando a mucha gente, me está haciendo mucho daño esto”, reiteró. “No me merezco que alguien ponga en duda si yo estuvo con él o no, esto me hace mal”, agregó angustiada.

“Yo no sé la mujer de donde lo sacó. Están todos los días tirando nombres distintos. Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer, y decirle: ‘mirá es esta y el resto no tiene nada que ver...’ y ahí se corta todo de raíz. No es justo para mi. Yo voy a hablar con mis abogados porque esto no va a quedar así. Por favor que él hable con su esposa y dejemos de dar nombres y ensuciar mujeres, y que quede claro que yo no tengo nada que ver porque lo nuestro fue solo una relación de compañerismo y nada más”, concluyó.

