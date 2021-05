La palabra de Maru Botana después del video suyo que se viralizó: “Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres”

El video de Maru Botana que la convirtió en tendencia en Twitter

Maru Botana fue tendencia en Twitter el domingo por la tarde por un insólito motivo. Mientras disfruta de unas vacaciones junto a su familia en Uspallata, en la provincia de Mendoza, compartió varias postales y videos del lugar, pero hubo uno en particular que llamó la atención de sus seguidores y que, incluso, provocó una catarata de memes.

Para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, la cocinera decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. “Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de seguidores. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escucha decir en el video. Lo que nunca esperó Maru es que los internautas lo tomaran con doble sentido. Horas después, el video fue eliminado, lo que hacía suponer que la conductora se había arrepentido. Sin embargo, en diálogo con Teleshow ella explicó que no fue así.

“No lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó”, dijo. Y agregó: “Me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres”. Incluso, para despejar dudas de que se lo tomó con humor, horas después la chef volvió a compartir en sus stories el mismo video, pero esta vez con la leyenda: “Hoy no hubo heladito” y lo acompaño con varios emojis.

Maru Botana volvió a subir el video que generó una ola de memes en las redes sociales

Lo cierto es que su nombre fue tendencia por varias horas en la red social del pajarito y las bromas se multiplicaron. “No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Sin embargo, a ella no solo le molestó, sino que incluso redobló la apuesta. Mientras tanto, sigue disfrutando con su familia de los impactantes paisajes de esa provincia, donde también aprovecha para hacer ejercicio y cocinar, su gran pasión.

A mediados de abril, Botana estuvo invitada a Los Mammones, el programa que Jey Mammón conduce en las noches de América. Uno de los momentos más divertidos fue cuando se puso a contar anécdotas de sus hijos, entre las cuales relató cómo los perdió en reiteradas oportunidades. Al hablar de sus siete hijos reveló que está “en muchos chats de mamis de WhatsApp”, en los que no ve los mensajes: “Me pierdo lo importante y después caigo colgada de la palmera”. “Además de olvidarte lo importante, te has olvidado a alguno de los pibes...”, le respondió el conductor dando pie a la particular anécdota. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”, enumeró entre risas.

Como en la película “Mi Pobre Angelito”, la cocinera manifestó que esa vez “fue la peor” de las reiteradas veces que extravió a sus hijos: “La pasé mal, no la encontraba”. Fue para una Navidad, por lo que remarcó que el lugar se encontraba “explotado” de gente. “Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”, remarcó.

