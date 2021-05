Patricio Giménez rompió en llanto por no poder viajar de la Argentina a Uruguay en auto para visitar a su abuela: “Dejen de robar con la pandemia”

Patricio Giménez expresó su enojo en Instagram (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Desde el año pasado, Patricio Giménez se instaló junto a su hermana, Susana, en La Mary, la mansión que la diva posee en Punta del Este, Uruguay. Desde allí, el cantante expresó su angustia y enojo por no poder viajar a la Argentina para visitar a su abuela, debido a algunas de las las restricciones vigentes que ordenó el Gobierno por la pandemia.

“Hablé ayer con mi abuela, hace un año que no la veo. Ustedes, son unos mercenarios hijos de p…, queriendo estafar a la gente con Buquebus. Y cierran las fronteras para que no podamos ir en auto a visitar a nuestros seres queridos”, manifestó llorando el músico, quien utilizó un filtro de una cara de payaso, a través de sus historias de Instagram.

Luego, Patricio explicó por qué no quiere viajar en barco: “¿Somos millonarios porque nos fuimos a Uruguay? No te equivoques, los millonarios son ustedes, que están lucrando con la fortuna que hacen con esta puta pandemia. Quiero ver a mi abuela, quiero poder pasar por (la frontera en) Fray Bentos sin tener que meterme con otras 400 personas adentro de un barco”.

Furioso, el artista también se quejó de los altos precios de los pasajes para poder viajar a la Argentina: “Dejen de joder con la pandemia, hijos de pu... A los que no entienden, este es mi problema tema Uruguay, Argentina, nada más, con todos los quilombos que han generado. Simplemente el pasaje de Buquebus salía 1 medida y ahora vale 6 medidas en dólares solo porque hay un curro ahí. ¿Cuál es la mejor medida sanitaria mejor? Que se junten 400 personas en un barco a que uno pueda pasara con su auto con su mujer, su perro o con su tía, en su burbuja y no contagia a nadie. Dejen de robar con la pandemia”.

Patricio Giménez se quejó por no poder visitar a sus seres queridos

Esta no es la primera vez que Patricio habla de la imposibilidad de poder estar con sus seres queridos. En octubre del año pasado, había relatado: “Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre”.

Enseguida, Giménez continuó con su crítica al Gobierno y recordó la excarcelación de presos por la pandemia. “Un día ustedes liberan cuatro mil quinientos presos, porque afuera no hay COVID. Y, después, gastan treinta y ocho mil millones de pesos en patrulleros, para meter de vuelta a los presos. ¿A dónde? A donde hay COVID”, aseguró.

Patricio Giménez y Susana

Y, mencionándolos solo con sus nombres de pila, se refirió directamente al presidente, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo.

Luego se dirigió a sus detractores. “A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, manifestó. Por último, desarrolló su teoría: “Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos”.





