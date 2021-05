Débora Plager debutó en La Academia tras su fisura de costilla: “Estoy más nerviosa que discutiendo con Brancatelli y Vilouta juntos”

Débora Pláger debutó en La Academia (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Era número puesto para abrir la pista de La Academia el martes de la semana pasada. Sin embargo, luego de sufrir una fisura de costilla, Débora Plager debió aplazar su debut. Y hasta se puso en duda su continuidad en el certamen de ShowMatch. Pero ella no estaba dispuesta a darse por vencida tan fácilmente. Y, este lunes, la periodista de Intratables hizo su primera presentación en el programa que lidera Marcelo Tinelli por la pantalla de ElTrece.

“Me alegro de que te haya animado. Que estés acá es muy valioso”, fue lo primero que le dijo el conductor del ciclo. Y ella explicó: “Creo que se puede hacer todo, no me parece que sea incompatible. Yo estoy acá, la estoy pasando súper bien, estoy disfrutando el proceso. Me animo y, al mismo tiempo, sigo haciendo mi trabajo de todos los días informando con noticias duras y difíciles”.

En ese momento, tanto su partenaire, Nicolás Villalba, como su coach, Paola García, dejaron en claro que el trabajo de Débora no había sido nada fácil. “Costó”, confirmaron sobre los ensayos de la coreografía del “cubo al cuadrado”. Sin embargo, ella se mostró rebosante de alegría, teniendo en cuenta que la propuesta de Marcelo para estar en el certamen le permitía dejar de lado por un rato los problemas que azotan al país.

“Estamos atravesando un momento histórico. En la Argentina ya hemos vividos crisis económicas como ésta y crisis sociales que tienen que ver con los números escandalosos de la pobreza. Pero, ahora, están combinados con una pandemia, con tantos cientos de muertos por día, miles de contagios...Así que necesitamos más vacunas y rápido”, señaló Plager haciendo un pantallazo de actualidad. Y aseguró que, este año, lo más probable es que el Gobierno se la pase “abriendo y cerrando” el confinamiento y tratando de buscar “estrategias sanitarias para evitar mayor cantidad de contagios y de muertes todos los días”.

El Baile de Debora Plager (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Dicho esto, llegó el momento de la verdad. “¿Fabián Doman estará para bailar un día?”, le preguntó Tinelli haciendo referencia al conductor del programa del que forma parte en América. Y ella le respondió que lo iba a llevar algún día, pero agregó: “Estoy más nerviosa acá que discutiendo con (Diego) Brancatelli y (Paulo) Vilouta juntos”. A lo que el conductor le sugirió que también los invitara.

Lo cierto es que, para sorprender aún más a Marcelo, Débora confesó: “¿Sabés a quién quiero traer que es compañero mío de la radio y que siempre te nombramos en el pase? A Nelson Castro, que te quiere mucho”. En ese momento, Tinelli recordó que sus años cubriendo vestuarios de fútbol con el actual periodista de TN y Radio Rivadavia. “Lo amo”, dijo. Y Plager recordó: “Además es un gran músico, toca el piano”. Como dando a entender que tendría mucho para sumar en el programa.

Finalmente, la periodista hizo su performance y recibió muchos elogios y algunas críticas por parte del jurado. Carolina Pampita Ardohain le puso un 6, Jimena Barón un 5, Guillermina Valdés un 7 (sumándole 2 puntos por haber salido de su zona de confort) y Hernán Piquín le dio el “voto secreto” que se conocerá al final de esta semana. En total, Débora se llevó 18 puntos. Y antes de despedirse le agradeció a su equipo, que la impulsó a seguir en el certamen aún después de haberse lastimado.

