La filosa crítica de Andrea Rincón a Sol Pérez por llegar a las semifinales de Masterchef Celebrity: “Vos ya quedaste afuera”

La ácida crítica de Andrea Rincón a Sol Pérez por llegar a las semifinales de Masterchef ("Viaje Chef" - Telefe)

El domingo por la noche, en una gala muy emotiva, Dani La Chepi fue eliminada de Masterchef Celebrity 2 y, como es usual con los últimos participantes que abandonan el reality, fue invitada a Viaje Chef, el ciclo que conduce Robertito Funes a la medianoche en Telefe. Sin embargo, para sorpresa de la influencer, también estuvo en el auto Andrea Rincón, con quien supo cosechar una gran amistad.

Siempre polémica, la ex Gran Hermano lanzó picantes declaraciones, en esta oportunidad, contra Juanse y Sol Pérez, quienes se volvieron a incorporar al certamen y hoy están en semifinales. “Están los que salieron y volvieron a entrar, que así cualquiera. Yo la amo a Sol, ¿eh? Está todo bien, pero ya está, perdiste. Ya está. Es como que yo vuelva a entrar. ¡Siamo fuori!”, expresó. “¿No estás de acuerdo con el repechaje?”, le consultó entonces el conductor. Y ella respondió sin tapujos: “Dicen: ‘Los mejores’. No, ‘los mejores’ nada, si vos ya quedaste afuera”.

Por otra parte, Rincón se animó a vaticinar quiénes serán los que llegarán a la última instancia de la competencia: “Yo tengo una final que quisiera. A mí me gustaría que gane o la tía (por Georgina Barbarossa) o que gane María (O´Donell). Me parece que la tía necesita la plata y María la quiere donar”. Sobre su participación, tuvo una autocrítica: “Llegué lejísimo, no presenté un plato a la vista como la gente. De sabor estaban buenísimos, pero la estética no”.

El pasado 12 de mayo, a tan solo días de la eliminación de Rincón, Denise Dumas y José María Listorti, conductores del ciclo Hay que ver de El Nueve, dieron su versión de lo que habría pasado ese día en el reality gastronómico. “Nos contaron que el momento de la grabación de Masterchef, que obvio la producción decidió editar, cuando la eliminaron a Andrea, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal”, señaló el humorista.

Denise y José María dieron detalles de la salida escandalosa de Andrea Rincón de Masterchef Celebrity ("Hay que ver" - El Nueve)

Luego, Listorti agregó: “No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Como pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, no pueden ganar todos. Le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo. Por lo que cuentan no había forma de hacérselo entender...”.

Además, Denise manifestó: “Ella agradecía por la paciencia que le habían tenido, decía que era difícil. No es la primera vez que tiene diferencias, un arranque... Yo creo que aprendieron a quererla, los compañeros lloraban mucho por su intensidad, porque cuando Andrea está bien es un amor. Hubo momentos en los que tenía que trabajar en equipo con María O’Donnell y Andrea le echaba la culpa. Eran cosas muy al límite y después se acomodaba”. Por último, José María hizo una interpretación sobre la llamativa despedida de Andrea al irse del estudio: “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como un ´váyanse a c...’. Como diciendo ‘me chup... todos un hu...’. Fue de bronca, no fue de alegría”.

SEGUIR LEYENDO: