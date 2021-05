Karina La Princesita cantó con su novio en el piso de ShowMatch pero advirtió: “Se mira y no se toca”

Karina La Princesita cantó junto a su novio (Video: "ShowMatch", ElTrece)

La relación lleva ya varios meses. De hecho, aunque intentó mantenerla oculta el mayor tiempo posible, Karina La Princesita Tejeda decidió blanquear su noviazgo con el físico oriundo de Bariloche, Nicolás Furman, a fines del año pasado. Sin embargo, la experiencia de sus mediáticas parejas con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, padre de su hija Sol, y Sergio el Kun Agüero, hicieron que la cantante tratara de resguardar al máximo su nueva historia de amor.

De todas formas, estaba claro que una vez que debutara como participante en La Academia de ShowMatch, la situación sentimental de Karina iba a cobrar interés público. Y así fue como este lunes, durante su primera presentación en el certamen, Marcelo Tinelli aprovechó la previa para preguntarle por su novio. “Anoche te vi en un video de Instagram tremendo con tu pareja”, dijo el conductor. Y la participante presentó a todos los que la habían acompañado al estudio, destacando la presencia de Nico. “Con él canté anoche. Es un bombón. No lo nombré para que no lo sigan”, explicó.

“¡Mirá que celosa!”, fue lo que atinó a decir entonces Tinelli, quien además reconoció que el muchacho cantaba muy bien y que no entendía por qué no lo nombraba. Y La Princesita redobló la apuesta: “Si no, te lo roban estas guachas. Se mira y no se toca”.

Claro que, como no podía ser de otra manera, el conductor quiso recrear en vivo el dúo que Karina y Furman habían improvisado en las redes. Y los invitó a interpretar un tema en la pista. Pero, como no se acordaban la letra de Si me dices que sí de Camilo, la canción que habían entonado la noche anterior, decidieron ponerle su voz a Donde quiera que estés, de Manuel Wirtz. Y se llevaron una ovación por parte de todos los presentes.

Karina y Rafael Nuñez en el cubo doble (Foto: ShowMatch)

No obstante, una vez terminado este momento recreativo en el que se lució haciendo lo que más sabe hacer que es cantar, Karina tuvo que ponerle el cuerpo al “cubo al cuadrado”, el género con el que comenzó la competencia de este año. Y junto a su partenaire, Rafael Núñez, y su coach, Emir Abdul, intentó conquistar al exigente jurado.

Así, luego de analizar la performance de La Princesita, Carolina Pampita Ardohain le puso un 8, Jimena Barón un 6, Guillermina Valdés (en reemplazo de Ángel De Brito) un 8 y Hernán Piquín el “voto secreto”. Y aunque la evaluación dio lugar a varias críticas, la cantante se fue feliz de haberse animado a participar de un certamen que promete ser de lo más desafiante.

Cabe recordar que Karina ya había estado como participante en el Bailando 2019 y había sido jurado en el Cantando 2020. Pero, entonces, no tenía a ningún enamorado para llevar al estudio para hacerle el aguante como ahora. La Princesita había conocido a Nico allá por el 2015, cuando él que también es músico había ido a hacer un reemplazo en Los Elegidos. Pero la relación comenzó recién a mediados del año pasado. Y, muy a su pesar, ella se vio obligada a hacerla pública por la presión de los medios.

Todo empezó cuando durante una transmisión en vivo que la cantante estaba haciendo con su hija, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. Karina, en ese momento, sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a Sol, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

